مدرسة الشهيد سليماني كانت مدرسة خدمة الناس وعمل ليل نهار لحل مشاكلهم

وقال البرلماني الايراني : ان الموجة التي أطلقتها شهادة هذا المجاهد ستبقى في العالم وستفشل كل المحاولات التي قامت بها وسائل الاعلام المضللة للأعداء بحسب "وكالة انباء فارس".



وأضاف قائلا: ان شهادة الحاج " قاسم سليماني " أطلقت طوفانا عارما سيقض مضاجع الظالمين في العالم حيث أن المراسم التي اقامها الشعب الايراني بمناسبة الذكرى الثالثة لاستشهاده أثبتت حب ووفاء الجماهير لهذا الشهيد الذي كان يقول افدي بروحي لهذا الشعب عدة آلاف مرة.



وشدد سليمي على أن الشعب الايراني وفا بعهده لهذا الشهيد من خلال مشاركته في مراسم الذكرى السنوية الثالثة لاستشهاده، وقال: لقد جاء الآن دور المسؤولين كي يوفوا بعهدهم لهذا الشهيد من خلال اسداء الخدمة للناس وحل المشاكل التي يواجهها المواطنون.