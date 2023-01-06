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الجمعة 6 كانون الثاني 2023 ساعة 16:21

توقيف عصابة محترفة نفّذت أكثر من 100 عملية سرقة في لبنان

توقيف عصابة محترفة نفّذت أكثر من 100 عملية سرقة في لبنان
واعلنت المديرية العامة لقوى الامن الداخلي اليوم الجمعة في بيان، انه بنتيجة المتابعة التي تقوم بها شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي لمكافحة عمليات السّرقة في مختلف المناطق اللّبنانية، وبعد أن كَثُرَت عمليات سرقة الدراجات الآليّة ضمن محافظتي بيروت وجبل لبنان، توافرت معلومات للشّعبة عن قيام عصابة مؤلّفة من عدّة أشخاص يقومون بتنفيذ عمليات سرقة الدراجات في العديد من المناطق.

إثر ذلك، وبنتيجة الاستقصاءات والتحريّات التي قامت بها القطعات المختصّة في الشعبة، تمكّنت من تحديد هويّات جميع أفراد العصابة، وهم اربعة سوريين.

ولفتت الى انه بتاريخ 27-12-2022، وبعد رصدٍ ومراقبة دقيقة، نفّذت دوريّات الشّعبة مداهمات وكمائن متزامنة في مناطق مختلفة في جبل لبنان، تمكّنت في خلالها من توقيف المذكورين، وضبطت، مع الموقوف الأخير، دراجة آلية نوع “V 150” من دون تسجيل، وبالتحقيق معهم، اعترفوا بما نُسِبَ إليهم، وأنّهم يُشكّلون عصابة لسرقة الدّراجات الآليّة، وأنّهم نفّذوا أكثر من /100/ عملية سرقة دراجة من مناطق عاليه، بحمدون، بعلشميه، صوفر، وبيروت، مستخدمين دراجة من نوع بارت، كما اعترفوا بإقدامهم على سرقة كابلات كهربائية وألواح ألمنيوم.

وأجري المقتضى القانوني بحقّهم، وأودعوا المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختص.
رقم : 1034052
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