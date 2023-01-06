إحباط هجوم سيبراني كبير على البنك المركزي الإيراني

اسلام تايمز (ايران) - أعلن رئيس شركة اتصالات البنية التحتية في ايران، تعرض البنك المركزي ومنصتي بله و روبيكا، ليلة أمس، إلى هجمات حجب الخدمة الموزعة (DDoS) وتم احباطها.