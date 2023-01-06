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الجمعة 6 كانون الثاني 2023 ساعة 16:23
إحباط هجوم سيبراني كبير على البنك المركزي الإيراني
وقال في تصريح له، تتعرض البنوك والمؤسسات المالية وشركات الإنترنت والبنى التحتية للاتصالات، إلى أكبر حجم من الهجمات الأجنبية والتي تم احباطها جميعها.
مصدر :
وكالات
رقم :
1034054
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