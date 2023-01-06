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الجمعة 6 كانون الثاني 2023 ساعة 17:26

الصومال: إحباط هجوم إرهابي في إقليم شبيلي الوسطى

الصومال: إحباط هجوم إرهابي في إقليم شبيلي الوسطى
وأفاد بيان للقوات المسحلة الصومالية بأنها "أحبطت هجوما إرهابيا في منطقة هلولي غاب التابعة لإقليم شبيلي الوسطى في ولاية هيرشبيلي الإقليمية"، بحسب وكالة أنباء الصومال.

وأوضحت القوات المسلحة أنها" تصدت، بمعاونة السكان المحليين، لهجوم لميليشيا الخوارج المرتبطة بتنظيم القاعدة".

وأشار الجيش الصومالي إلى أنهم" ألحقوا أضرارا جسيمة ضد المتشددين، فضلا عن إحكام السيطرة على المنطقة".

يذكر أن القوات المسلحة الصومالية حققت منذ انطلاقة العمليات العسكرية ضد الخلايا الإرهابية انتصارات كبيرة خاصة فى محافظات غلغدود، وهيران، وشبيلى الوسطى، حيث قتل أكثر من 2000 عنصر إرهابي في الأشهر الأربعة الماضية.
مصدر : وكالات
رقم : 1034062
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