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الجمعة 6 كانون الثاني 2023 ساعة 19:01

مسيرة جماهيرية حاشدة تندد باستمرار الحصار الجائر بالحديدة

مسيرة جماهيرية حاشدة تندد باستمرار الحصار الجائر بالحديدة
وهتف المشاركون في المسيرة من أبناء مديريات مركز المحافظة والمديريات الجنوبية والشرقية، بالتأكيد على استمرار الصمود وتعزيز الثبات في الموقف والمبدأ والقضية لمواجهة العدوان.

كما رددوا هتافات الغضب والسخط تجاه الحصار الأمريكي والتأكيد على حق الشعب اليمني في الدفاع عن نفسه وسيادته في وجه قوى العدوان، منددين ب"موقف الأمم المتحدة التي لا تحمل خطة حقيقية للسلام ورفع الضرر عن الشعب اليمني".

ورفع المشاركون لافتات الحرية والثورة والتمسك بخيار الدفاع عن السيادة والكرامة واستقلال الوطن ورفض مشاريع الوصاية ونهب ثروات وخيرات اليمن وحرب التجويع الممنهجة ومصادرة مرتبات موظفي الدولة.

وفي المسيرة اعتبر وكيل أول المحافظة أحمد البشري، في كلمة السلطة المحلية، "استمرار التواطؤ والتآمر الدولي بعد ثماني سنوات من القتل والحصار والتدمير والتشريد، دليلاً على عدم حيادية المجتمع الدولي والمتاجرة بالشعارات الزائفة لحقوق الإنسان وفقاعات القوانين لتنفيذ مخططات استعمارية".

كما اعتبر" تصعيد الممارسات التي يقوم بها تحالف العدوان وانبطاح حكومة المرتزقة في إبرام الاتفاقات معه للسيطرة على الموانئ واحتلال الجزر وبيع ثروات ونفط اليمن، انعكاساً لحالة الذل والانحطاط وإصراراً على مضاعفة معاناة الشعب وقطع مرتبات الموظفين".

ولفت إلى أن "صمود اليمنيين والتفافهم إلى جانب القيادة الثورية والمجلس السياسي الأعلى والجيش والأمن، سيفشل كل مخططات دول العدوان"، مؤكدا "رفض الشعب اليمني أي حلول جزئية، ولن يرضى سوى بوقف العدوان والرفع الشامل للحصار ورحيل الاحتلال".

ووجه البشري "رسائل أبناء الحديدة لتحالف العدوان بالكف عن المكابرة في حرب الحصار، بعد أن أثبتت الشواهد والمعطيات في ميدان المواجهة بأن اليمن مقبرة الغزاة منذ القدم".

وأعلن "جاهزية أبناء الحديدة لتنفيذ خيارات القيادة بالرد على ممارسات العدوان وفك الحصار وتوجيه أقسى الضربات لعمق أراضي العدو كخيار لا بديل عنه للدفاع عن الوطن وحريته واستقلاله وانتزاع كامل القرار السياسي".

وحذر وكيل أول محافظة الحديدة "قوى العدوان من الإمعان في جرائم الحصار"، مشدداً على أن" الشعب اليمني لن يفرط في سيادته مهما بلغت تداعيات التضييق والحصار الجائر".

فيما اعتبرت كلمة العلماء التي ألقاها الشيخ صالح الحرازي، "ممارسات وانتهاكات دول العدوان في تشديد الحصار واحتجاز سفن الوقود ومنع دخول الدواء والغذاء، جرائم حرب لا مثيل لها في التاريخ وتمثل وصمة عار في جبين مرتكبيها خصوصا وأن آثارها وتداعياتها فاقمت من معاناة ملايين اليمنيين".

من جانبها أكدت كلمة الشخصيات الاجتماعية التي ألقاها عضو مجلس الشورى عبدالرحمن مكرم، أن "أبناء الحديدة سيظلون مدافعين عن الأرض والعرض والكرامة والسيادة وبذل الغالي والنفيس في سبيل الانتصار لمظلومية الشعب اليمني وعدالة قضيته".

وطالب البيان الصادر عن المسيرة،" الأمم المتحدة بالخروج عن صمتها بعد ثماني سنوات من الانحياز لصف العدو والسكوت عن أبشع الجرائم والحصار الظالم"، مؤكدا أن" حقوق اليمنيين ورفع الحصار وصرف المرتبات تمثل مطالب مشروعة طال انتظارها ويجب على المجتمع الدولي الضغط لتنفيذها دون مساومة".

وجدد عهد أبناء الحديدة في الولاء لله ورسوله ولقائد الثورة والمجلس السياسي الأعلى في دعم مسيرة الصمود والانتصار لمعركة الحق ضد قوى الباطل وتجسيد كل القيم والمبادئ التي يحملها مشروع المسيرة القرآنية ومواجهة كل التحديات.

ودعا البيان إلى "تعزيز جهود دعم التعبئة العامة والحشد والتحرك نحو الجبهات لوضع حد لصلف الغطرسة والتمادي في الحصار وتلقين الغزة وأدواتهم من العملاء والمرتزقة دروساً في العزة والكرامة".

وأوضح أن "خروج أبناء الحديدة في مسيرة " الحصار حرب" يأتي في إطار تجسيد الوعي بقيم النضال الثوري الذي ينطلق من مبادئ المسيرة القرآنية والمضي في تعزيز أهدافها لرفض التدخلات الخارجية في الشأن اليمني والتعبير عن تطلعات وإرادة اليمنيين بإنهاء الحصار الجائر".
مصدر : وكالات
رقم : 1034074
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