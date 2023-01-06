الصفحة الرئيسية
0
الجمعة 6 كانون الثاني 2023 ساعة 19:34

ذمار تشهد مسيرات حاشدة تحت شعار 'الحصار حرب'

ذمار تشهد مسيرات حاشدة تحت شعار
وجابت المسيرة عددا من شوارع المدينة رافعة الشعارات المنددة بحرب التجويع والحصار واستمرار العدوان.

وحذر بيان صادر عن المسيرة من" مغبة وعواقب أي تصعيد عسكري يقدم عليه العدوان في أي جبهة وبأي شكل".

وندد بـ"الحصار الظالم على اليمن واستمرار احتجاز سفن الوقود والسلع"، معتبرا "ذلك حرب إبادة جماعية سيتم الرد عليها برد فعل عسكري قوي ورادع".

وشدد البيان على" ضرورة رفع الحصار على مطار صنعاء دون قيود أو شروط، وعدم تجاهل مطالب الشعب اليمني في فتح المطار أمام الرحلات الجوية"، محذرا "تحالف العدوان من رفض صرف المرتبات من عائدات النفط التي تنهب إلى البنك الأهلي السعودي كونها حقوقا مستحقة لا تقبل الانتقاص".

ودعا البيان" القوات المسلحة لرفع الجاهزية واليقظة"، مؤكدا "الوقوف إلى جانب القيادة لاتخاذ ما يلزم لردع العدوان الذي لا يمكن الاعتراف بصفقاته المشبوهة مع مرتزقته ومنها بيع ميناء قشن وقطاع العقلة النفطي".

كما دعا البيان" أبناء الشعب اليمني إلى الحفاظ على تماسك الجبهة الداخلية والحذر من مخططات العدوان في إثارة الإشكالات وزعزعة التماسك والصمود الشعبي، وتعزيز جهود التعبئة العامة ودعم المرابطين في الجبهات".

وجدد البيان "تأكيده على أن القضية الفلسطينية قضية الشعب اليمني المركزية"، معبرا عن" إدانته لجرائم الاحتلال الصهيوني بحق الشعب الفلسطيني".

كما نظمت مسيرات ووقفات في مديريات جبل الشرق وعتمة ووصابين تحت شعار "الحصار حرب".

وندد المشاركون في المسيرات والوقفات ب"الحصار المفروض على الشعب اليمني"، مؤكدين أنه "جزء لا يتجزأ من الحرب التي يشنها تحالف العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي على اليمن منذ ثمان سنوات".

وحثوا على "تعزيز تلاحم الجبهة الداخلية، واستمرار النفير العام ورفد الجبهات بالرجال وقوافل الدعم حتى يتحقق النصر".
مصدر : وكالات
رقم : 1034078
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
مدرسة الشهيد سليماني كانت مدرسة خدمة الناس وعمل ليل نهار لحل مشاكلهم
مدرسة الشهيد سليماني كانت مدرسة خدمة الناس وعمل ليل نهار لحل مشاكلهم
قاليباف: قدرة البلاد تكمن في حب الشعب لايران والاسلام والثورة
قاليباف: قدرة البلاد تكمن في حب الشعب لايران والاسلام والثورة
6 كانون الثاني 2023
اقامة مراسم الذكرى السنوية الثالثة لاستشهاد شهداء المقاومة جنوب طهران
اقامة مراسم الذكرى السنوية الثالثة لاستشهاد شهداء المقاومة جنوب طهران
6 كانون الثاني 2023
قائد عسكري ايراني: وحداتنا المدفعية والصاروخية بين القوى المتفوقة في العالم
قائد عسكري ايراني: وحداتنا المدفعية والصاروخية بين القوى المتفوقة في العالم
6 كانون الثاني 2023
أميركا ستغادر المنطقة بشكل مخز والكيان الصهيوني يمضي في طريق الانهيار
أميركا ستغادر المنطقة بشكل مخز والكيان الصهيوني يمضي في طريق الانهيار
6 كانون الثاني 2023
قائد عسكري: ايران تحولت الى قوة عالمية في مجال الصواريخ والطائرات المسيرة
قائد عسكري: ايران تحولت الى قوة عالمية في مجال الصواريخ والطائرات المسيرة
6 كانون الثاني 2023
قاآني: ظروف تشكيل حكومة الاحتلال الأخيرة تدل على الصراع الأساسي فيه
قاآني: ظروف تشكيل حكومة الاحتلال الأخيرة تدل على الصراع الأساسي فيه
5 كانون الثاني 2023
رئيس هيئة الحشد الشعبي:كيف لا نؤبن الشهيد سليماني وقد قاتل معنا في كل البقاع
رئيس هيئة الحشد الشعبي:كيف لا نؤبن الشهيد سليماني وقد قاتل معنا في كل البقاع
5 كانون الثاني 2023
السوداني: اغتيال أمريكا لقادة النصر اعتداء على سيادة العراق
السوداني: اغتيال أمريكا لقادة النصر اعتداء على سيادة العراق
5 كانون الثاني 2023
رئيس القضاء العراقي: استشهاد قادة النصر جريمة غادرة وخسارة لا تعوض
رئيس القضاء العراقي: استشهاد قادة النصر جريمة غادرة وخسارة لا تعوض
5 كانون الثاني 2023
حركة الجهاد: حضور فلسطين في قلب إيران سبب حقيقي وراء اغتيال القائد سليماني
حركة الجهاد: حضور فلسطين في قلب إيران سبب حقيقي وراء اغتيال القائد سليماني
5 كانون الثاني 2023
الشيخ علي سلمان.. ضحية تصفية حسابات خارجية لآل خليفة
الشيخ علي سلمان.. ضحية تصفية حسابات خارجية لآل خليفة
5 كانون الثاني 2023
تجديد العهد بالذكرى الثالثة لشهداء المقاومة
تجديد العهد بالذكرى الثالثة لشهداء المقاومة
5 كانون الثاني 2023

أحدث العناوين

إخترنا لکم
تجديد العهد بالذكرى الثالثة لشهداء المقاومة
تحرك جديد للمجاميع المسلحة التابعة للإمارات في جنوب اليمن..الأسباب والتداعيات؟
بسبب تبعيتها للولايات المتحدة.. مستقبل غير واضح لأوروبا
قائد الثورة : الجهاد واجب على الرجل والمرأة