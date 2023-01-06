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الجمعة 6 كانون الثاني 2023 ساعة 22:26

إصابات بمواجهات مع الاحتلال بالضفة

إصابات بمواجهات مع الاحتلال بالضفة
وأفادت وزارة الصحة بأن إصابة حرجة برصاص الاحتلال الحي في الرأس وصلت مستشفى أريحا الحكومي من مخيم عقبة جبر.

كما أصيب عدد من المواطنين خلال مواجهات مع قوات الاحتلال، ظهر الجمعة، بعد قمعها مسيرات مناهضة للاستيطان في نابلس وقلقيلية.

ففي نابلس، أدى أهالي بلدة بيتا والقرى المجاورة جنوب نابلس صلاة الجمعة على الأراضي المهددة بالاستيطان بمحيط جبل صبيح، مؤكدين رفضهم إقامة بؤرة "إفيتار" الاستيطانية.

واندلعت مواجهات بعد أداء صلاة الجمعة في محيط جبل صبيح، أطلق خلالها جنود الاحتلال وابلا من الرصاص المغلف بالمطاط وقنابل الغاز السام، وأشعل الشبان الإطارات المطاطية، وأطلقوا الحجارة صوب جنود الاحتلال.

وشهدت قرية بيت دجن شرقا مواجهات بعد انطلاق مسيرة أسبوعية مناهضة للاستيطان على أرض البلدة، قمعت خلالها قوات الاحتلال المواطنين بالرصاص المطاطي وقنابل الغاز السام.

وأفادت هيئة الإغاثة الطبية بأن طواقمها تعاملت مع 10 إصابات خلال المواجهات مع الاحتلال في بيت دجن، في حين ذكرت طواقم الهلال الأحمر أن شابًّا أصيب بقنبلة غاز في قدمه.

وتشهد بلدة بيت دجن مسيرات أسبوعية، منذ أكتوبر 2020؛ احتجاجا على إقامة بؤرة استيطانية في المنطقة الشمالية الشرقية من أراضي البلدة.

كما اندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال وقطعان المستوطنين التي داهمت قرية قريوت جنوب نابلس، وأدوا طقوسا ورقصات تلمودية في المكان.

ويشهد نبع قريوت في الآونة الأخيرة اقتحامات مكثفة من المستوطنين خلال الأشهر الماضية، حيث حطموا أقفاله مرات عدة، في محاولة للاستيلاء عليه.

وفي قلقيلية، قمعت قوات الاحتلال مسيرة كفر قدوم المناهضة للاستيطان التي انطلقت بعد أداء صلاة الجمعة في مسجد عمر بن الخطاب وسط القرية، وتوجهت لمدخل القرية المغلق.

وأطلق جنود الاحتلال الرصاص المغلف بالمطاط وقنابل الغاز السام صوب الشبان الفلسطينيين بكثافة، ما أدى لإصابة عشرات المواطنين بالاختناق بالغاز السام.

وتشهد قرية كفر قدوم منذ أكثر من 10 أعوام مواجهات أسبوعية بين سكانها وقوات الاحتلال الإسرائيلي، وينظم أبناؤها مسيرات أسبوعية بعد صلاة الجمعة؛ احتجاجا على إغلاق المدخل الرئيس للقرية.
رقم : 1034101
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