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السبت 7 كانون الثاني 2023 ساعة 08:51

روسيا تدين بشدة قرار ألمانيا تزويد أوكرانيا بالأسلحة

روسيا تدين بشدة قرار ألمانيا تزويد أوكرانيا بالأسلحة
وقالت البعثة الدبلوماسية الروسية لدى ألمانيا، في بيان، "ندين بشدة هذا القرار، باعتباره خطوة جديدة باتجاه تصعيد الصراع في أوكرانيا".

وتثبت شحنات الأسلحة الفتاكة الثقيلة أن ألمانيا والغرب ليس لديهما مصلحة في "السعي للتوصل إلى حل سلمي للصراع"، بحسب البيان.

وحذرت السفارة من أن "تزويد أوكرانيا بمركبات قتالية للمشاة، ونظام دفاع جوي باتريوت سيؤثر بشكل خطير على العلاقات بين ألمانيا وروسيا".

وقبل ساعات، قال المتحدث باسم الحكومة الألمانية ستيفن هيبيستريت، في تصريح صحفي، إنه سيتم تسليم أوكرانيا ما يصل إلى 40 دبابة خفيفة من طراز “ماردير” خلال الربع الأول من العام.

ووصف نائب المستشار الألماني روبرت هابيك الخطوة بأنها "قرار جيد".

والخميس، أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، والمستشار الألماني أولاف شولتس عزمهما تزويد أوكرانيا بمركبات قتالية مدرعة في الحرب الجارية مع روسيا.

وأعرب بايدن وشولتس، في اتصال هاتفي، عن تصميمهما على مواصلة تقديم الدعم المالي والإنساني والعسكري والدبلوماسي الضروري لأوكرانيا لأطول فترة ممكنة، وفق بيان مشترك نشره البيت الأبيض على موقعه الإلكتروني.

ومنذ 24 فبراير/ شباط 2022، تشن روسيا هجوما عسكريا على جارتها أوكرانيا، ما دفع عواصم في مقدمتها واشنطن إلى فرض عقوبات اقتصادية شديدة على موسكو.
مصدر : وكالات
رقم : 1034170
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