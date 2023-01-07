سرايا القدس تكشف عن عملية أمنية واستخباراتية شكلت صفعة لقيادة الاحتلال

وبثت سرايا القدس خلال برنامج "ما خفي أعظم" عبر قناة الجزيرة، تفاصيل تمكن مجند مزدوج من سرايا القدس، ونجاحه في تصوير ضابط مخابرات صهيوني سراً التقاه في القدس قبل أن يعود إلى غزة، وكيفية تفاصيل إحباطها اختراقاً صهيونياً لصفوفها والرد بعملية عبر مجندين مزدوجين.



الجدير بالذكر أن السرايا وجهت في العام الماضي ضربة جديدة في خاصرة الكيان الصهيوني، حيث تمكن جهاز أمن السرايا الذي أدار المعركة بكل اقتدار وعبر فيلم بيت العنكبوت من تحقيق إنجاز أمني واستخباراتي ضمن معركة صراع الأدمغة المعقدة، من خلال كشفها عن عمليات القبض على العملاء، والقدرة على تضليل جهاز الشاباك الصهيوني لمدة 1400 يوم وإفشال مخططاته في تتبع قيادة المقاومة وضرب العتاد العسكري للمقاومة الفلسطينية، فضلا عن تجنيد (العملاء المزدوجين) للحصول على المعلومات وضبط العديد من المتخابرين مع الكيان في مشاهد حية وموثقة.