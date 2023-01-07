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السبت 7 كانون الثاني 2023 ساعة 08:53

العميد قاآني: كل الشهداء هم تحت راية واحدة وهي راية المقاومة

العميد قاآني: كل الشهداء هم تحت راية واحدة وهي راية المقاومة
وقال العميد قاآني في كلمته مساء الجمعة خلال الملتقى الثاني لإحياء ذكرى الشهداء الذين دافعوا عن المراقد المقدسة والمدافعين عن الامن في البلاد والشهداء الاخرين ، والذي عقد في برج ميلاد بطهران: ان هذا العام تزين باسم قائد شهيد ورائد استشهد في الذروة أي الشهيد سليماني.

واضاف: ان احياء ذكرى الشهيد سليماني فرصة لاحياء ذكرى كل الشهداء والسبب ان كل الشهداء المذكورين تحت عناوين مختلفة هم ​​شهداء تحت راية واحدة وهي راية المقاومة.

وفي إشارة إلى بطولات الشهيد الحاج قاسم سليماني في محور المقاومة ، قال قائد قوة "القدس" بالحرس الثوري: إن ذلك القائد المخلص قاتل مع كل الرجال الشجعان واستشهد في الذروة. ان كنا نبدأ هذه الملتقيات باسم الشهيد سليماني ، فلأنه كان رائد الكثير من الشهداء الذين رافقوه.

وأكد العميد قاآني: كل الشهداء الذين استشهدوا في مرحلة الدفاع المقدس (1980-1988) والدفاع عن الامن في البلاد والشهداء الاخرين، مشتركون في المقاومة.

يذكر ان قائد قوة "القدس" التابعة للحرس الثوري الفريق الحاج قاسم سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي ابو مهدي المهندس ومرافقيهما، استشهدوا اثر ضربة جوية اميركية غادرة بصواريخ اطلقت من طائرات مسيرة حين خروجهم من مطار بغداد فجر الجمعة 3 كانون الثاني /يناير عام 2019 .
رقم : 1034173
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