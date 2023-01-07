زوجة القحطاني: أين محمد فهد القحطاني وسيبقى سجيناً حتى متى؟

وكتبت مها القحطاني في حسابه بتويتر: أين محمد فهد القحطاني وسيبقى سجيناً حتى متى ؟



يذكر أن القحطاني مدافع بارز عن حقوق الإنسان وأكاديمي سعودي يتعرض للإخفاء القسري منذ 24 أكتوبر، ومنذ ذلك رفضت السلطات السعودية تقديم أي معلومات عنه.