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السبت 7 كانون الثاني 2023 ساعة 10:23

زوجة القحطاني: أين محمد فهد القحطاني وسيبقى سجيناً حتى متى؟

زوجة القحطاني: أين محمد فهد القحطاني وسيبقى سجيناً حتى متى؟
وكتبت مها القحطاني في حسابه بتويتر: أين محمد فهد القحطاني وسيبقى سجيناً حتى متى ؟

يذكر أن القحطاني مدافع بارز عن حقوق الإنسان وأكاديمي سعودي يتعرض للإخفاء القسري منذ 24 أكتوبر، ومنذ ذلك رفضت السلطات السعودية تقديم أي معلومات عنه.
مصدر : وكالات
رقم : 1034199
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