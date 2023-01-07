الصفحة الرئيسية
0
السبت 7 كانون الثاني 2023 ساعة 10:27

المكسيك.. عملية اعتقال نجل 'إل تشابو' تودي بحياة 29 شخصا

المكسيك.. عملية اعتقال نجل
وقال وزير الدفاع خلال مؤتمر صحفي في القصر الوطني: "تمكن عدد كبير من الخلايا الإجرامية من التجمع بنية إنقاذ أوفيديو، ومهاجمة الجنود الذين كانوا في موقع احتجاز غوزمان في خيسوس ماريا، ولسوء الحظ، مات 7 جنود وأصيب 9 آخرون، مع الأخذ في الاعتبار أن المجرمين استخدموا رشاشات من عيار 50 ملم، ولضمان سلامة العسكريين المشاركين في العملية، فقد تم استخدام دعم من نيران الطائرات".

وبحسب ساندوفال، قتل جنديان آخران نتيجة أعمال عدوانية لاحقة في بلدية اسكينابا وجندي واحد في كولياكان، وأصيب تسعة من أفراد قوات الأمن خلال النهار.

ونتيجة للعملية، تمكنت السلطات من اعتقال 21 عضوا مزعوما في "كارتل سينالوا"، ومصادرة 53 مركبة، بما في ذلك 26 عربة مدرعة، و10 بنادق من عيار كبير ورشاشات آلية، و26 سلاحا آخر طويل الماسورة، وقتل 19 مجرما في الاشتباكات.

وفي عام 2019، أدى احتجاز أوفيديو غوزمان، نجل تاجر المخدرات، إلى اندلاع قتال عنيف في الشوارع في مدينة كولياكان، وأجبر مقاتلو الكارتل المحلي السلطات الفيدرالية على وقف العملية الخاصة وإطلاق سراح أوفيديو، لكن هذه المرة تم نقله على الفور إلى العاصمة، وبعد ذلك اصطحب إلى سجن مشدد الحراسة في ألتيبلانو.

وتم نقل أكثر من 3500 عسكريا، بما في ذلك القوات الخاصة والمظليين، بالإضافة إلى حوالي ألف جندي من الحرس الوطني، إلى سينالوا لدعم القوات المحلية.

ويوم الخميس وفقا للسلطات، قام مسلحون من الكارتل المحلي، بسرقة وإحراق حوالي 250 سيارة، وقطع ما لا يقل عن 18 شارعا، وأوقفوا عمل ثلاثة مطارات، وفتحت العصابة النار على طائرات عسكرية ومدنية في مطار سينالوا، واستهدفوا أيضا طائرة نقل عسكرية للجيش المكسيكي أثناء هبوطها في مطار كولياكان، لكن الطاقم تمكن من الهبوط بسلام.

وأفادت وزارة الدفاع المكسيكية، أن أوفيديو غوزمان لوبيز، يقود جناح الشباب في "كارتل سينالوا" ويقوم بأنشطة إجرامية في أربع ولايات في شمال غرب البلاد، وهو نجل خواكين غوزمان لويرا (إل تشابو)، الذي يقضي عقوبة السجن مدى الحياة في الولايات المتحدة الأمريكية.

ويندرج غوزمان لوبيز ضمن قائمة المجرمين المزعومين الذين ستتم المطالبة بتسليمهم إلى الولايات المتحدة، حيث يواجه تهما بإمدادات منظمة من الكوكايين والميثامفيتامين والماريجوانا إلى البلاد.

وقال وزير الخارجية المكسيكي، عند سؤاله عن تسليم غوزمان إلى الولايات المتحدة، إن الطلب المقدم ضده سار منذ عام 2019، لكن القضايا الجنائية جارية أيضا في المكسيك، والتي يجب محاسبته فيها.
مصدر : وكالات
رقم : 1034200
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
العنصرية السعودية بأبهى صورها.. الحجاز نموذج فحسب!
العنصرية السعودية بأبهى صورها.. الحجاز نموذج فحسب!
الجهاد الإسلاميّ ومشروع التسليح الشعبيّ.. تهديدٌ استراتيجيّ لـ"إسرائيل"
الجهاد الإسلاميّ ومشروع التسليح الشعبيّ.. تهديدٌ استراتيجيّ لـ"إسرائيل"
7 كانون الثاني 2023
العميد قاآني: كل الشهداء هم تحت راية واحدة وهي راية المقاومة
العميد قاآني: كل الشهداء هم تحت راية واحدة وهي راية المقاومة
7 كانون الثاني 2023
"شارلي إيبدو".. وحقيقة "حرية التعبير"
"شارلي إيبدو".. وحقيقة "حرية التعبير"
7 كانون الثاني 2023
مدرسة الشهيد سليماني كانت مدرسة خدمة الناس وعمل ليل نهار لحل مشاكلهم
مدرسة الشهيد سليماني كانت مدرسة خدمة الناس وعمل ليل نهار لحل مشاكلهم
6 كانون الثاني 2023
قاليباف: قدرة البلاد تكمن في حب الشعب لايران والاسلام والثورة
قاليباف: قدرة البلاد تكمن في حب الشعب لايران والاسلام والثورة
6 كانون الثاني 2023
اقامة مراسم الذكرى السنوية الثالثة لاستشهاد شهداء المقاومة جنوب طهران
اقامة مراسم الذكرى السنوية الثالثة لاستشهاد شهداء المقاومة جنوب طهران
6 كانون الثاني 2023
قائد عسكري ايراني: وحداتنا المدفعية والصاروخية بين القوى المتفوقة في العالم
قائد عسكري ايراني: وحداتنا المدفعية والصاروخية بين القوى المتفوقة في العالم
6 كانون الثاني 2023
أميركا ستغادر المنطقة بشكل مخز والكيان الصهيوني يمضي في طريق الانهيار
أميركا ستغادر المنطقة بشكل مخز والكيان الصهيوني يمضي في طريق الانهيار
6 كانون الثاني 2023
قائد عسكري: ايران تحولت الى قوة عالمية في مجال الصواريخ والطائرات المسيرة
قائد عسكري: ايران تحولت الى قوة عالمية في مجال الصواريخ والطائرات المسيرة
6 كانون الثاني 2023
قاآني: ظروف تشكيل حكومة الاحتلال الأخيرة تدل على الصراع الأساسي فيه
قاآني: ظروف تشكيل حكومة الاحتلال الأخيرة تدل على الصراع الأساسي فيه
5 كانون الثاني 2023
رئيس هيئة الحشد الشعبي:كيف لا نؤبن الشهيد سليماني وقد قاتل معنا في كل البقاع
رئيس هيئة الحشد الشعبي:كيف لا نؤبن الشهيد سليماني وقد قاتل معنا في كل البقاع
5 كانون الثاني 2023
السوداني: اغتيال أمريكا لقادة النصر اعتداء على سيادة العراق
السوداني: اغتيال أمريكا لقادة النصر اعتداء على سيادة العراق
5 كانون الثاني 2023

أحدث العناوين

إخترنا لکم
العنصرية السعودية بأبهى صورها.. الحجاز نموذج فحسب!
العميد قاآني: كل الشهداء هم تحت راية واحدة وهي راية المقاومة
تجديد العهد بالذكرى الثالثة لشهداء المقاومة
تحرك جديد للمجاميع المسلحة التابعة للإمارات في جنوب اليمن..الأسباب والتداعيات؟