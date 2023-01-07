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السبت 7 كانون الثاني 2023 ساعة 12:14
تونس..سعيّد يقيل وزيرة التجارة وينهي مهام والي محافظة صفاقس
وقد استقبل رئيس الجمهورية، ظهر اليوم في قصر قرطاج، رئيسة الحكومة نجلاء بودن.
وتناول اللقاء الوضع العام في البلاد وضرورة توفير كل الظروف الملائمة لتنظيم الدورة الثانية لانتخاب أعضاء مجلس نواب الشعب.
مصدر :
وكالات
رقم :
1034216
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