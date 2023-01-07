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السبت 7 كانون الثاني 2023 ساعة 14:08

مواجهات واشتباكات بين الفلسطينيين والاحتلال في الضفة

مواجهات واشتباكات بين الفلسطينيين والاحتلال في الضفة
واعتقلت قوات الاحتلال فجر اليوم والد المطارد بلال البرغوثي وابن عمه خلال اقتحام قرية بيت ريما شمال غرب مدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة.

وداهمت قوات الاحتلال البلدة واعتقلت المواطن سامر البرغوثي والد المطارد بلال وابن عمه محمد عدنان البرغوثي، بعد مداهمة منزليهما وجرى نقلهما إلى جهة مجهولة.

وهذه المرة الثالثة التي تعتقل فيها قوات الاحتلال البرغوثي خلال أسبوع للضغط على نجله لتسليم نفسه.

وفي جنين، اقتحمت قوات الاحتلال فجر اليوم المدينة وانتشرت في عدة مواقع منها الحي الشرقي ومشارف المخيم.

وأفادت مصادر محلية بأن المقاومين تصدوا لقوات الاحتلال واندلعت اشتباكات وسمعت أصوات انفجارات.

وأوضحت المصادر، أن قوات الاحتلال انسحبت صباح اليوم من المدينة دون أن يبلغ عن تسجيل أي اعتقالات.

وفي الخليل، أصيب عشرات المواطنين، الليلة الماضية، بحالات اختناق في مواجهات مع قوات الاحتلال عند مدخل مخيم العروب، في حين اعتقلت تلك القوات أربعة مواطنين بمسافر يطا جنوب الخليل، ومواطنين فجرًا في رام الله.

وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال أطلقت قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع صوب المواطنين ومنازلهم، ما أدى إلى إصابة عشرات المواطنين بالاختناق.

واعتقلت قوات الاحتلال 4 مواطنين في يطا وهم، هاني محمد ياسر شحدة طه وشريف دنديس وعلاء مسودة وحمزة أبو تركي، بزعم دخولهم منطقة عسكرية مغلقة.
مصدر : وكالات
رقم : 1034236
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