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السبت 7 كانون الثاني 2023 ساعة 18:45

بغداد وباريس تناقشان ملف مخيم الهول السوري

بغداد وباريس تناقشان ملف مخيم الهول السوري
وقال مكتب الاعرجي في بيان ، إن الأخير "استقبل بمكتبه اليوم السبت، السفير الفرنسي في بغداد، ايريك شوفاليه".

واستعرض الأعرجي مع السفير الفرنسي، الافتتاح الرائع للجولة الـ25 من منافسات كرة القدم الإقليمية التي تقام في البصرة، معربا عن أن أمل العراقيين بأن يتوّج هذا النجاح برفع الحظر عن الملاعب العراقية.

كما جرى، وفق البيان، "بحث الأوضاع السياسية والأمنية، على الصعيدين الإقليمي والدولي، والتأكيد على أهمية استمرار التعاون والشراكة بين بغداد وباريس، في مجال مكافحة الإرهاب وتبادل المعلومات والخبرات".

وشهد اللقاء أيضا، بحث ملف مخيم الهول السوري وأهمية إنهاء هذا الملف الحساس، لدعم جهود مكافحة الإرهاب واستقرار المنطقة والعالم.
مصدر : وكالات
رقم : 1034261
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