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السبت 7 كانون الثاني 2023 ساعة 18:49

الحرس الثوري يدشن اكثر من 3 آلاف مشروع تنموي لازالة الحرمان

الحرس الثوري يدشن اكثر من 3 آلاف مشروع تنموي لازالة الحرمان
واقيمت هذه المراسم بحضور قائد الحرس الثوري اللواء حسين سلامي، وقائد منظمة تعبئة المستضعفين العميد غلام رضا سليماني، وقائد منظمة تعبئة البناء العميد محمد زهرائي ، وعدد من المسؤولين.

وتشمل هذه المشاريع 480 مشروعًا لايصال المياه، و 1225 مشروعًا سكنيًا، و 516 مشروعًا لإنشاء طرق ريفية، و 542 مشروعًا لتعبيد الطرق الى مراكز الشرطة ومراكز تعبئة المقاومة، و 287 مشروعًا في مجالات اخرى.

تجدر الاشارة الى انه منذ إنشاء مقر عمليات البناء وازالة الحرمان التابعة لمنظمة التعبئة عام 2020 حتى هذا اليوم، تم تنفيذ نحو 39 ألف مشروع صغير سريع المردود، وذات منفعة عامة مع أولويات ايصال المياه الى المناطق الريفية (مشروع تعبئة ايصال المياه)، ومشاريع المياه الاراضي الزراعية، ومشاريع انشاء الطرق الريفية.

كما تم في عامي 2020 و2021، تحديد وتنفيذ أكثر من 28000 مشروع لإزالة الحرمان.

وفي العام 2022، تم تحديد حوالي 11900 مشروع، سيتم تسليم حوالي 5000 مشروع منها خلال أسبوع الدفاع المقدس ، وأسبوع التعبئة، وتم اليوم تدشين 3050 مشروعا وسيتم افتتاح المشاريع الأخرى حتى مارس/آذار المقبل.
رقم : 1034264
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