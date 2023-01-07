قائد القوة البرية : مناورات ذوالفقار 1401حققت اهدافها باستخدام المعدات المحلية

وفي تصريح له اليوم السبت، اكد العميد حيدري، بان وحدة الطيران المسير بالجيش الايراني، بلغت افضل ظروفها من حيث الاداء اليوم؛ لافتا الى حضور وحدات الجيش المختلفة في مناورات ذوالفقار 1401 الكبرى هذا العام، وبما يشمل وحدة المدرعات والمدفعية والمشاة الميكانيكية والطائرات المسيرة ووحدة الحرب الالكترونية ووحدة طيران الجيش.



واستطرد قائلا : ان الجيش تمكن عبر هذه المناورات من اجراء التكتيكات والتقنيات الحديثة، ولاسيما في مجال استخدام الطائرات المسيرة، ليضيف صفحة ذهبية جديدة الى قدراته وطاقاته العظيمة.



واوضح، ان هذه المناورات شهدت عمليات تركيبية باستخدام "الوحدات الاربع"، لتقدم انموذجا حديثا من اداء الوحدات الجوية والبرية والبحرية في سواحل مكران، وذلك انطلاقا من شعار المناورات، اي "الاقتدار والامن المستديم".



وخلص قائد القوة البرية للجيش الايراني، الى ان مناورات ذوالفقار 1401 حققت جميع اهدافها باستخدام المعدات المحلية والطاقات البشرية الوطنية الفريدة والمتمرسة.