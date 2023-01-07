الصفحة الرئيسية
0
السبت 7 كانون الثاني 2023 ساعة 18:52

الخارجية الألمانية تدعو مواطنيها لعدم السفر إلى ‏الصين بسبب كورونا

الخارجية الألمانية تدعو مواطنيها لعدم السفر إلى ‏الصين بسبب كورونا
وكتبت على "تويتر": "نحن لا نشجع حاليا الرحلات غير الضرورية إلى الصين، والسبب هو ذروة الإصابات بكوفيد والنظام الصحي المكتظ"، وفقا لصحيفة "ذا لوكال" الألمانية.

وفرضت أكثر من 12 دولة لوائح سفر جديدة على المسافرين من الصين.

وشجع خبراء الاتحاد الأوروبي، خلال الأسبوع الجاري، الدول الأعضاء في الاتحاد، البالغ عددها 27 دولة، على مطالبة الأشخاص على متن رحلات جوية من الصين، بإجراء اختبارات عشوائية على الوافدين.

وأعلنت العديد من دول الاتحاد الأوروبي الأخرى، بما في ذلك ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا، بالفعل عن متطلبات اختبار "كوفيد-19" للمسافرين القادمين من الدولة الآسيوية.

وتعد أمريكا واليابان من بين الدول غير الأوروبية، التي اتخذت إجراءات مماثلة تجاه الوافدين من الصين.

وأعلنت وزارة الخارجية الصينية، الأسبوع الماضي، عن اتخاذها إجراءات مناسبة تجاه الدول التي تبنت قيود دخول إلى بلادها تستهدف الركاب القادمين من الصين فقط.

وردت الصين، أمس الجمعة، على اقتراح صادر من الاتحاد الأوروبي، بفرض قيود سفر على الوافدين منها.‏

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، ماو نينغ، في مؤتمر صحفي، إن "وضع فيروس "كورونا" المستجد في البلاد تحت السيطرة، وأن العديد من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي أعربت عن رغبتها في الترحيب بحرارة بالمسافرين الصينيين".

وأضافت في ردها: "يتعين على الاتحاد الأوروبي الاستماع إلى الأصوات العقلانية، والنظر إلى وضع الصين الوبائي بطريقة موضوعية".

وأكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، ماو نينغ، في ردها أن "الصين شددت عدة مرات على أنه بالنسبة لجميع البلدان، يجب أن تكون إجراءات الاستجابة لفيروس "كورونا" المستجد قائمة على العلم ومتناسبة، ويجب ألا تؤثر الإجراءات على السفر العادي والتبادلات والتعاون بين الشعبين".

كما نوهت أنه "لا ينبغي استخدام تلك الإجراءات للتلاعب السياسي، ولا ينبغي أن تكون هناك أي إجراءات تمييزية ضد الصين".
مصدر : وكالات
رقم : 1034268
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
اللواء سلامي: هدفنا الرئيس هو بناء ایران قوية ومتطورة
اللواء سلامي: هدفنا الرئيس هو بناء ایران قوية ومتطورة
العنصرية السعودية بأبهى صورها.. الحجاز نموذج فحسب!
العنصرية السعودية بأبهى صورها.. الحجاز نموذج فحسب!
7 كانون الثاني 2023
الجهاد الإسلاميّ ومشروع التسليح الشعبيّ.. تهديدٌ استراتيجيّ لـ"إسرائيل"
الجهاد الإسلاميّ ومشروع التسليح الشعبيّ.. تهديدٌ استراتيجيّ لـ"إسرائيل"
7 كانون الثاني 2023
العميد قاآني: كل الشهداء هم تحت راية واحدة وهي راية المقاومة
العميد قاآني: كل الشهداء هم تحت راية واحدة وهي راية المقاومة
7 كانون الثاني 2023
"شارلي إيبدو".. وحقيقة "حرية التعبير"
"شارلي إيبدو".. وحقيقة "حرية التعبير"
7 كانون الثاني 2023
مدرسة الشهيد سليماني كانت مدرسة خدمة الناس وعمل ليل نهار لحل مشاكلهم
مدرسة الشهيد سليماني كانت مدرسة خدمة الناس وعمل ليل نهار لحل مشاكلهم
6 كانون الثاني 2023
قاليباف: قدرة البلاد تكمن في حب الشعب لايران والاسلام والثورة
قاليباف: قدرة البلاد تكمن في حب الشعب لايران والاسلام والثورة
6 كانون الثاني 2023
اقامة مراسم الذكرى السنوية الثالثة لاستشهاد شهداء المقاومة جنوب طهران
اقامة مراسم الذكرى السنوية الثالثة لاستشهاد شهداء المقاومة جنوب طهران
6 كانون الثاني 2023
قائد عسكري ايراني: وحداتنا المدفعية والصاروخية بين القوى المتفوقة في العالم
قائد عسكري ايراني: وحداتنا المدفعية والصاروخية بين القوى المتفوقة في العالم
6 كانون الثاني 2023
أميركا ستغادر المنطقة بشكل مخز والكيان الصهيوني يمضي في طريق الانهيار
أميركا ستغادر المنطقة بشكل مخز والكيان الصهيوني يمضي في طريق الانهيار
6 كانون الثاني 2023
قائد عسكري: ايران تحولت الى قوة عالمية في مجال الصواريخ والطائرات المسيرة
قائد عسكري: ايران تحولت الى قوة عالمية في مجال الصواريخ والطائرات المسيرة
6 كانون الثاني 2023
قاآني: ظروف تشكيل حكومة الاحتلال الأخيرة تدل على الصراع الأساسي فيه
قاآني: ظروف تشكيل حكومة الاحتلال الأخيرة تدل على الصراع الأساسي فيه
5 كانون الثاني 2023
رئيس هيئة الحشد الشعبي:كيف لا نؤبن الشهيد سليماني وقد قاتل معنا في كل البقاع
رئيس هيئة الحشد الشعبي:كيف لا نؤبن الشهيد سليماني وقد قاتل معنا في كل البقاع
5 كانون الثاني 2023

أحدث العناوين

إخترنا لکم
العنصرية السعودية بأبهى صورها.. الحجاز نموذج فحسب!
العميد قاآني: كل الشهداء هم تحت راية واحدة وهي راية المقاومة
تجديد العهد بالذكرى الثالثة لشهداء المقاومة
تحرك جديد للمجاميع المسلحة التابعة للإمارات في جنوب اليمن..الأسباب والتداعيات؟