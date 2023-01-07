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السبت 7 كانون الثاني 2023 ساعة 19:16

"الجهاد الإسلامي"يصدر بيانا في يوم الشهيد الفلسطيني

"الجهاد الإسلامي"يصدر بيانا في يوم الشهيد الفلسطيني
و اكدت الحركة،على عهد الوفاء لدماء الشهداءووصاياهم والبقاء على نهجهم والانتماء لخيارهم حتى يتحقق لنا النصر أو الشهادة.

وأكدت الحركة في بيان صحفي صدر عنها في يوم الشهيد الفلسطيني، أن سياسة احتجاز مئات الشهداء ضمن "مقابر الأرقام"، جريمة بشعة ومركبة تكشف مدى الحقد والإجرام الصهيوني بحق الشهداء وعوائلهم الكريمة، ومطالبة بضرورة العمل الجاد لاستردادها وتكريمها بما يليق بها.

وذكر بيان الجهاد، أنّ الشعب الفلسطيني الصابر سيواجه عدوان الاحتلال وجرائمه المتواصلة بمزيد من الانتفاضة، وإن محاولات العدو اليائسة عبر القتل والإرهاب لوقف جذوة المقاومة لن تفلح في كسر إرادة وصمود أهلنا وعزيمة مقاومينا.

ودعت الحركة، شعوب أمتنا والعالم الحر، إلى الوقوف مع شعبنا وقضيته العادلة وتضحياته التي تتمثل في دماء الشهداء، ورفض منهج السقوط والتطبيع في وحل الاحتلال، ومنع استقراره على أرضنا لأنه يشكل تهديداً حقيقياً للمنطقة.

وترحمت الحركة، على أرواح الشهداء الطاهرة التي تقدمت قرابين فداء على مذبح الحرية والكرامة لشعبنا، منذ المواجهة الأولى وبدء الاحتلال على أرضنا وتهجير شعبنا، والتي لم تزل تنير الدرب للسائرين على خطاهم.

بسم الله الرحمن الرحيم

يستذكر شعبنا الفلسطيني في السابع من شهر كانون الثاني/ يناير، مسيرة الدم والتضحية الممتدة في يوم الشهيد، حيث تتجلى أرواح الشهداء الطاهرة قرابين فداء على طريق فلسطين، ونقتبس منها العزم على استمرار دربهم حتى دحر الاحتلال وتحرير الأرض والمقدسات.

إننا في حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، وفي يوم الشهيد الفلسطيني، نؤكد ما يلي:

أولاً: نترحم على أرواح الشهداء الطاهرة التي تقدمت قرابين فداء على مذبح الحرية والكرامة لشعبنا، منذ المواجهة الأولى وبدء الاحتلال على أرضنا وتهجير شعبنا، والتي لم تزل تنير الدرب للسائرين على خطاهم.

ثانياً: إن كوكبة الشهداء التي تتواصل على امتداد ساحات المواجهة، ستبقى حاضرة في وجدان شعبنا وأمتنا، ونؤكد على عهد الوفاء لدمائهم ووصاياهم والبقاء على نهجهم والانتماء لخيارهم حتى يتحقق لنا النصر أو الشهادة.

ثالثاً: إن سياسة احتجاز مئات الشهداء ضمن "مقابر الأرقام"، جريمة بشعة ومركبة تكشف مدى الحقد والإجرام الصهيوني بحق الشهداء وعوائلهم الكريمة، ونطالب بضرورة العمل الجاد لاستردادها وتكريمها بما يليق بها.

رابعاً: إن شعبنا الصابر سيواجه عدوان الاحتلال وجرائمه المتواصلة بمزيد من الانتفاضة، وإن محاولات العدو اليائسة عبر القتل والإرهاب لوقف جذوة المقاومة لن تفلح في كسر إرادة وصمود أهلنا وعزيمة مقاومينا.

خامساً: ندعو شعوب أمتنا والعالم الحر، إلى الوقوف مع شعبنا وقضيته العادلة وتضحياته التي تتمثل في دماء الشهداء، ورفض منهج السقوط والتطبيع في وحل الاحتلال، ومنع استقراره على أرضنا لأنه يشكل تهديداً حقيقياً للمنطقة.

حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين

السبت 14 جمادى الاَخرة 1444هـ، 7 يناير 2023م
رقم : 1034274
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