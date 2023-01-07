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السبت 7 كانون الثاني 2023 ساعة 19:23

من هو العميد "رادان" قائد قوى الامن الداخلي الجديد؟

من هو العميد "رادان" قائد قوى الامن الداخلي الجديد؟
وبدأ العميد رادان نشاطه العسكري عام 1980 كمتطوع في قوة التعبئة الشعبية (البسيج )، ثم انتقل إلى حرس الثورة الإسلامية وكان عضواً في الحرس خلال فترة الدفاع المقدس ( الحرب العراقية المفروضة من قبل النظام البعثي البائد على إيران) .

بعد الحرب ، انتقل إلى قيادة الشرطة وكان مسؤولا عن قيادة شرطة كردستان من 1997 إلى 2000 ومن 2000 إلى 2004 قائد شرطة سيستان وبلوشستان وخراسان .

ومن عام 2004 وحتى 2005 كان قائد شرطة محافظة خراسان الرضوية .

تم تعيينه في قيادة شرطة العاصمة طهران عام 2006 وعمل في هذا المنصب حتى عام 2008. في عام 2000 ، أدرجته وزارة الخزانة الأمريكية على قائمة المسؤولين الخاضعين للحظر.

هذا وتم تعيين العميد رادان في منصب رئيس مركز الدراسات الإستراتيجية لقوى الامن الداخلي في 2014 ، وفي هذا المركز قام بنشر كتب إستراتيجية لأنشطة الشرطة في البلاد.
رقم : 1034276
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