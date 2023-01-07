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السبت 7 كانون الثاني 2023 ساعة 19:24

اللواء سلامي: هدفنا الرئيس هو بناء ایران قوية ومتطورة

اللواء سلامي: هدفنا الرئيس هو بناء ایران قوية ومتطورة
وأشار المسؤول الذي كان يتحدث اليوم السبت في مراسم افتتاح ۳ آلاف و ۵۰ مشروعا لازالة الحرمان في المناطق النائية في عموم ايران، الى استشهاد الحاج قاسم سليماني ورفاقه وكذلك الذكرى السنوية لاستشهاد الحاج أحمد كاظمي وسائر شهداء عرفة وقدم تعازيه بهذه المناسبة الاليمة.

وتابع قائلا: ان الارادة الجادة والعزم لازالة الفقر والحرمان هما من أهداف الثورة الاسلامية، حيث نشاهد وجود هذا الهدف لدى الجميع بدءا من كبار المسؤولين في النظام والحكومة والاجهزة التشريعية والقضائية الى جميع افراد المجتمع لاجتثاث جذور الفقر والحرمان من مجتمعنا بكل قوة وحزم.

وشدد القائد العام لقوات حرس الثورة الاسلامية على أن استراتيجية اعداء ايران الاسلامية تكمن في توسيع نطاق الفقر في البلد وقال: ان الهدف الذي يتطلع اليه هؤلاء هو نشر الفقر في المجتمع، حيث أن الحظر الاقتصادي يعتبر وصفة لتحقيق هذا الهدف.

وتابع قائلا: لقد ذهبنا انطلاقا من رسالتنا في الحفاظ على الثورة الاسلامية الى مواجهة الفقر والحرمان وسنواصل هذه الحرب حتى افشال كل المخططات الرامية لذلك.

وأكد اللواء سلامي أن كل الجهود يجب أن تصب في هذا الاطار وهو تحويل القرى الى مناطق جميلة لأنها تعتبر المصدر الرئيس للاقتصاد الوطني، مشددا على أن قوات حرس الثورة الاسلامية ستواصل هذا الطريق حتى النهاية لازالة الحرمان في القرى.

واضاف قائلا: ان جميع مشاكل الشعب الايراني تم حلها من خلال الحضور الميداني للاخوة في قوات تعبئة المستضعفين، التي حولت كل بعد من أبعاد حرب العدو من خلال حضورها الفاعل الى ساحة يسودها الامن والاستقرار لهؤلاء الاعزاء.
رقم : 1034277
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