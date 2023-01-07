الصفحة الرئيسية
0
السبت 7 كانون الثاني 2023 ساعة 19:33

العفو الدولية: فضيحة ويكيبيديا دليل جديد على النظام الديكتاتوري السعودي

العفو الدولية: فضيحة ويكيبيديا دليل جديد على النظام الديكتاتوري السعودي
وقالت المنظمة على حسابها في تويتر إنها بينما يحتفل العالم بـ "التقدم" السعودي، تبذل السلطات السعودية في الحقيقة جهودًا غير مسبوقة للسيطرة على نشر المعلومات حول البلاد وتلميع صورتها.

وأشارت إلى أنها ليست هذه المرة الأولى التي تتسلل فيها السلطات السعودية إلى منصات إعلامية عالمية. ففي الشهر الماضي، أُدين موظف سابق في تويتر بالتجسس لصالح السعودية، عبر استخدام منصبه للبحث عن معلومات شخصية حول معارضين سعوديين.

وقد كشفت أوساط حقوقية أن السلطات السعودية اخترقت “ويكيبيديا” وسجنت اثنين من مشرفيها في محاولة للسيطرة على محتوى الموسوعة الإلكترونية.

ويأتي هذا الكشف المتعلق بفضيحة جديدة للسعودية بعد أقل من شهر على حكم بسجن موظف سابق في تويتر بتهمة “التجسس” لصالح السعوديين.

وقالت منظمة “الديمقراطية الآن للعالم العربي” (داون) ومقرها واشنطن، ومنظمة “سمكس” ومقرها بيروت، في بيان مشترك إن تحقيقا أجرته مؤسسة “ويكيميديا” التي تدير الموسوعة الإلكترونية، خلص إلى أن “الحكومة السعودية اخترقت صفوف كبار العاملين في ويكيبيديا في المنطقة”، وأجبرت مواطنين سعوديين على العمل “وكلاء” لها.

وأشارت “داون” التي تتخذ من واشنطن مقرا لها، والتي أسسها الصحفي السعودي القتيل جمال خاشقجي، ومنظمة “سمكس” المدافعة عن الحقوق الرقمية في الدول العربية، إلى أنهما تلقتا هذه المعلومات من “مبلّغين عن المخالفات ومصادر موثوقة” في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ويأتي بيان “داون” و”سمكس” المشترك بعد إعلان ويكيبيديا، الشهر الماضي، عن حظر عالمي لـ16 مستخدما “كانوا يشاركون في عملية تحرير تحمل تضاربا في المصالح في مشاريع ويكيبيديا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا”.

وأوضحت أنها اتخذت قرار الحجب “نظرا لخطورة الموقف وللحفاظ على سلامة المستخدمين والمشروعات”.

وقالت ويكيميديا في بيان إنها أطلقت تحقيقا، في يناير الفائت، أتاح “التأكيد على أن عددا من المشرفين الذين تربطهم صلات وثيقة بأطراف خارجية كانوا يقومون بعملية التحرير في المنصة بطريقة منسقة لتعزيز هدف تلك الأطراف”.

وأكّدت “داون” و”سمكس” نقلا عن مصادرهما أن ويكيميديا كانت تشير إلى عمل المستخدمين السعوديين تحت تأثير الحكومة السعودية.

أضافت الهيئتان أن اثنين من “المشرفين” رفيعي المستوى، وهما إداريان متطوعان يتمتعان بامتياز الوصول إلى أدوات ويكيبيديا الخاصة، بما في ذلك القدرة على تحرير الصفحات المحمية بالكامل، ما زالا مسجونين منذ توقيفهما في اليوم نفسه في سبتمبر 2020.

وقالت المؤسستان إن التوقيفات كانت على ما يبدو جزءا من “حملة قمع على مشرفي ويكيبيديا في البلاد”، وذكرتا أن الشخصين المسجونين هما السعوديان أسامة خالد وزياد السفياني.

وأفاد مدير منطقة الخليج الفارسي في منظمة “داون”، عبدالله العودة، أنّ “اعتقال أسامة خالد وزياد السفياني من جهة، واختراق ويكيبيديا من جهة أخرى، يظهران جانبا مرعبا عن الطريقة التي تريد الحكومة السعودية من خلالها السيطرة على السردية وويكيبيديا”.

وأشار إلى أن السلطات السعودية حكمت على خالد بالسجن 32 عاما والسفياني 8 سنوات.

والشهر الماضي، حكمت محكمة في سان فرانسيسكو على الموظف السابق في تويتر، أحمد أبوعمو، بالسجن ثلاث سنوات ونصف سنة بتهمة ارتكاب جرائم من بينها العمل خلافاً للقانون لمصلحة حكومة أجنبية.

واتهم المدّعون أبوعمو وزميله في تويتر، علي الزبارة، المطلوب من الشرطة الفيدرالية الأميركية، بالعمل لحساب مسؤولين سعوديين، بين أواخر 2014 وأوائل العام التالي، للحصول على معلومات خاصة عن الحسابات التي تنتقد النظام السعودي.
مصدر : وكالات
رقم : 1034279
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
اللواء سلامي: هدفنا الرئيس هو بناء ایران قوية ومتطورة
اللواء سلامي: هدفنا الرئيس هو بناء ایران قوية ومتطورة
العنصرية السعودية بأبهى صورها.. الحجاز نموذج فحسب!
العنصرية السعودية بأبهى صورها.. الحجاز نموذج فحسب!
7 كانون الثاني 2023
الجهاد الإسلاميّ ومشروع التسليح الشعبيّ.. تهديدٌ استراتيجيّ لـ"إسرائيل"
الجهاد الإسلاميّ ومشروع التسليح الشعبيّ.. تهديدٌ استراتيجيّ لـ"إسرائيل"
7 كانون الثاني 2023
العميد قاآني: كل الشهداء هم تحت راية واحدة وهي راية المقاومة
العميد قاآني: كل الشهداء هم تحت راية واحدة وهي راية المقاومة
7 كانون الثاني 2023
"شارلي إيبدو".. وحقيقة "حرية التعبير"
"شارلي إيبدو".. وحقيقة "حرية التعبير"
7 كانون الثاني 2023
مدرسة الشهيد سليماني كانت مدرسة خدمة الناس وعمل ليل نهار لحل مشاكلهم
مدرسة الشهيد سليماني كانت مدرسة خدمة الناس وعمل ليل نهار لحل مشاكلهم
6 كانون الثاني 2023
قاليباف: قدرة البلاد تكمن في حب الشعب لايران والاسلام والثورة
قاليباف: قدرة البلاد تكمن في حب الشعب لايران والاسلام والثورة
6 كانون الثاني 2023
اقامة مراسم الذكرى السنوية الثالثة لاستشهاد شهداء المقاومة جنوب طهران
اقامة مراسم الذكرى السنوية الثالثة لاستشهاد شهداء المقاومة جنوب طهران
6 كانون الثاني 2023
قائد عسكري ايراني: وحداتنا المدفعية والصاروخية بين القوى المتفوقة في العالم
قائد عسكري ايراني: وحداتنا المدفعية والصاروخية بين القوى المتفوقة في العالم
6 كانون الثاني 2023
أميركا ستغادر المنطقة بشكل مخز والكيان الصهيوني يمضي في طريق الانهيار
أميركا ستغادر المنطقة بشكل مخز والكيان الصهيوني يمضي في طريق الانهيار
6 كانون الثاني 2023
قائد عسكري: ايران تحولت الى قوة عالمية في مجال الصواريخ والطائرات المسيرة
قائد عسكري: ايران تحولت الى قوة عالمية في مجال الصواريخ والطائرات المسيرة
6 كانون الثاني 2023
قاآني: ظروف تشكيل حكومة الاحتلال الأخيرة تدل على الصراع الأساسي فيه
قاآني: ظروف تشكيل حكومة الاحتلال الأخيرة تدل على الصراع الأساسي فيه
5 كانون الثاني 2023
رئيس هيئة الحشد الشعبي:كيف لا نؤبن الشهيد سليماني وقد قاتل معنا في كل البقاع
رئيس هيئة الحشد الشعبي:كيف لا نؤبن الشهيد سليماني وقد قاتل معنا في كل البقاع
5 كانون الثاني 2023

أحدث العناوين

إخترنا لکم
العنصرية السعودية بأبهى صورها.. الحجاز نموذج فحسب!
العميد قاآني: كل الشهداء هم تحت راية واحدة وهي راية المقاومة
تجديد العهد بالذكرى الثالثة لشهداء المقاومة
تحرك جديد للمجاميع المسلحة التابعة للإمارات في جنوب اليمن..الأسباب والتداعيات؟