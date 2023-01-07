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السبت 7 كانون الثاني 2023 ساعة 21:16

الجيش الروسي يعلن إلتزامه بالهدنة التي أعلنها بوتين

الجيش الروسي يعلن إلتزامه بالهدنة التي أعلنها بوتين
وزارة الدفاع الروسية قالت ان قواتها تحترم الهدنة بشكل كامل رغم انها تصدت لعدة هجمات شنها الجيش الاوكراني على محور دونيتسك موضحة ان القوات الأوكرانية قصفت مواقع الجيش الروسي في محور كراسني ليمان احد عشر مرة خلال يومين.

بالمقابل اتهمت كييف موسكو بعدم الالتزام بالهدنة حيث يدور قتال شرس في محاور سوليدار شرقي أوكرانيا يستخدم فيه الجنود الروس الاسلحة الثقيلة. واكدت كييف ان مدينة سوليدار لا تزال تحت سيطرة الجيش الأوكراني.

اوضحت هيئة الاركان العامة الاوكرانية ان روسيا نفذت قصفا صاروخيا واطلقت عشرين قذيفة من راجمات الصواريخ خلال الساعات الاربعة والعشرين الماضية.

كما شهدت شوارع مدينة باخموت شبه الخالية سقوط قذائف روسية قالت موسكو انها جاءت ردا على مصادر النيران من قبل القوات الاوكرانية.

الى ذلك قال وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف، إن الجنود الأوكرانيين ينفذون مهمة حلف شمال الأطلسي، ويشاركون في الصراع ضد روسيا بدلا عنه، وأضاف أن كييف تعيش على حساب الموارد الغربية في المواجهة مع روسيا.

وتصريحات الوزير الاوكراني يأتي في وقت اعلنت كل من الولايات المتحدة وألمانيا عزمهما تزويد كييف بمدرعات قتالية.

فضلا عن مساعدات عسكرية أخرى بنحو أربعة مليارات دولار تقدمها واشنطن لأوكرانيا ودول مجاورة متضررة من الحرب.
رقم : 1034291
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