قاليباف: البرلمان مستعد للتعاون لتعزيز موقف جهاز قوى الامن الداخلي

ويفيد تقرير وكالة انباء فارس ان رئيس مجلس الشورى الإسلامي محمد باقر قاليباف ، هنأ في رسالة ، بتعيين العميد أحمد رضا رادان قائداً لقوى الامن الداخلي في البلاد.



واشار قاليباف الى السجل الثوري اللامع للعميد رادان والتزامه وتجاربه الناجحة والخالدة في هذا الجهاز القيم ، وقال من المؤمل أن تقود جهودكم وإدارتكم الى استقطاب رضا الجمهور والنهوض بالأمن واستتباب الاستقرار وزيادة قدرات قوى الامن الداخلي والقوى الأمنية في المجالات المتخصصة لهذا الجهاز واقرار النظام والاقتدار للبلاد .



واعرب عن تمنياته بالتوفيق للعميد رادان ولكل من يقدوم الخدمات والمجاهدين الذين يتسمون باليقظة والصدق والعمل الدؤوب في مختلف وحدات جهاز قوى الامن الداخلي ،وقال أرى أنه من المناسب التنويه والشكر للجهود القيمة التي بذلها العميد حسين أشتري خلال فترة توليه منصب القيادة العامة لقوى الامن الداخلي لايران .