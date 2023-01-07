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السبت 7 كانون الثاني 2023 ساعة 22:02

مسيرات تركية تقصف موقعاً لـ "قسد" بريف الرقة الشمالي

مسيرات تركية تقصف موقعاً لـ "قسد" بريف الرقة الشمالي
كما قصفت القوات التركية محيط قرية صوغانكة التباعة لناحية شيراوا شرقي عفرين بريف حلب الشمالي

في السياق ، ذكرت مصادر محلية سورية في الرقة أن “مجموعات إرهابية تتحصن في مواقع قرب الحدود مع تركيا قصفت بالمدفعية قرية الفاطسة، ومحيط طريق الـ “إم فور”، ومحيط بلدة عين عيسى أقصى الريف الشمالي للرقة”.

ولفتت المصادر إلى أن القصف شبه اليومي من قبل القوات التركية والجماعات المسحلة للمناطق السكنية ومحيطها والأراضي الزراعية والطرقات، يؤدي إلى أضرار مادية كبيرة ويقطع أوصال المناطق ويعيق الحياة العامة والنشاطات اليومية لسكانها.
مصدر : وكالات
رقم : 1034300
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