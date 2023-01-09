السوداني: للشباب الأولوية في أهداف استثمار الطاقات البشرية

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء بيانا جاء فيه، أن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، ترأس اجتماعاً متقدماً للبحث في إطلاق مبادرة لتأهيل وتدريب وتشغيل الشباب، حيث حضر اللقاء عدد من المسؤولين المعنيين والمستشارين ومحافظ البنك المركزي، ورئيس هيئة الإعلام والاتصالات".



وأشار السوداني خلال الاجتماع إلى أن " أولويات البرنامج الحكومي وضعت الشباب في مقدّمة أهداف استثمار الطاقات البشرية، ووسيلة لرفع قدرات الاقتصاد الوطني عبر تمكين هذه الفئة ودعمها".



واكد السوداني ان "المبادرة ستعمل على فتح أبواب التأهيل وفرص المشاركة أمام شريحة الشباب، وتمكينهم، وتيسير زجّهم في سوق العمل".