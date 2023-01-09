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الاثنين 9 كانون الثاني 2023 ساعة 11:48

كنعاني: مفاوضات الغاء الحظر تجري عبر القنوات المعنية

كنعاني: مفاوضات الغاء الحظر تجري عبر القنوات المعنية
وتطرق كنعاني ،اليوم الاثنين في مؤتمره الصحفي الاسبوعي، الى زيارة الأمين العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى طهران والتي من المقرر أن تتم بعد عطلة رأس السنة الجديدة وقال: إن التعاون بين إيران والوكالة مستمر، وليس لدينا معلومات عن الزيارة المرتقبة للسيد غروسي وليس لدينا أخبار جديدة بهذا الخصوص.

واعتبر ما اقدمت عليه المجلة الفرنسية اساءة للمقدسات ولمكانة المرأة وقال: يؤسفنا أن تصدر هذه المجلة في دولة تتشدق بالدفاع عن حقوق الإنسان وهي لا تلتزم بابسط مبادئ الحقوق الدولية.
واضاف: اننا اعلنا موقفنا بهذا الخصوص وقمنا باجراء دبلوماسي تجاه ذلك كما ان الخارجية الايرانية اصدرت بيانا مهما بهذا الشأن ملفتا: تم استدعاء السفير الفرنسي لدى طهران وابلغنا الاحتجاج الرسمي للجمهورية الإسلامية الايرانية للسفير الفرنسي وحكومة هذا البلد.

وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية :كما أكدنا ان ما قامت به هذه المجلة الفرنسية يعتبر مثالاً واضحًا على نشر الكراهية و الاساءة لقيم ومقدسات الدول الأخرى وخاصة الدول الإسلامية ومثالًا للعنف والتحريض عليه.

وتابع بالقول ان هذه المجلة لها خلفية للاساءة للنبي الاكرم صلى الله عليه واله وسلم مضيفا ان اساءة المجلة الفرنسية هذه اتت بالتزامن مع انتهاك الكيان الصهيوني للمسجد الاقصى مما يشير الى ضلوع الصهاينة في هذا الاجراء المسيء.

وأشار المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ، الى استخدام شخصية عراقية عبارة مزيفة بدلاً من كلمة الخليج الفارسي، وقال، بعد الاطلاع، نقلنا احتجاجنا رسميا للحكومة العراقية في هذا الصدد.

واضاف : ان الخليج الفارسي هو الخليج الفارسي ولا شيء في هذا الصدد في اطار كرة قدم وتصريحات مسؤولي الحكومات الأجنبية سيغير هذه الحقيقة التاريخية بأي شكل من الأشكال.
رقم : 1034514
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