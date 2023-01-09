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الاثنين 9 كانون الثاني 2023 ساعة 12:54

طقس لبنان قليل الغيوم مع انخفاض في درجات الحرارة

طقس لبنان قليل الغيوم مع انخفاض في درجات الحرارة
وجاء في النشرة الاتي:

– الحال العامة:  طقس متقلب يسيطر على  لبنان والحوض الشرقي للمتوسط  نتيجة المنخفض الجوي المتمركز حاليا فوق شبه الجزيرة العربية ، مما يؤدي الى أمطار خفيفة متفرقة في المناطق الجنوبية والداخلية اعتبارا من بعد ظهر اليوم الإثنين حتى صباح الثلاثاء حيث يستقر تدريجيا بسبب تأثير منطقة من الضغط الجوي المرتفع ، ومن المتوقع ان يتأثر اعتبارا من بعد ظهر الخميس بمنخفض جوي متمركز بين ايطاليا واليونان مصحوب بكتل هوائية باردة فيتحول الطقس الى ماطر.

معدل درجات الحرارة لشهر كانون الثاني من 11  الى 19 درجة.

-الطقس المتوقع في لبنان:

الإثنين:  غائم جزئيا مع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة ، يتشكل ضباب محلي على المرتفعات ويتوقع هطول أمطار خفيفة متفرقة أحيانا اعتبارا من بعد الظهر في المناطق الجنوبية والداخلية ، كما تنشط الرياح احيانا شمال البلاد.

الثلاثاء:  غائم جزئيا الى قليل الغيوم مع انخفاض في درجات الحرارة، واحتمال تساقط الرذاذ بشكل متفرق فجرا مع تشكل الضباب على المرتفعات، ومن ثم يتحول خلال النهار الى قليل الغيوم.

الأربعاء:  قليل الغيوم الى غائم جزئيا بسحب مرتفعة مع ارتفاع في درجات الحرارة.

الخميس:  غائم جزئيا بسحب متوسطة ومرتفعة دون تعديل يذكر في درجات الحرارة والتي تبدأ بالإنخفاض التدريجي والملموس اعتبارا من بعد الظهر حيث تتكاثف الغيوم وتهطل أمطار متفرقة ومتقطعة، ومن المتوقع ان تشتد أحيانا خلال الليل مع احتمال حدوث برق ورعد وتتساقط الثلوج على ارتفاع 1800متر.

-الحرارة على الساحل من 11 الى 17 درجة، فوق الجبال من 4 الى 10 درجات في الداخل من 2 الى 12 درجة.

-الرياح السطحية:   شمالية غربية نهارا، جنوبية غربية ليلا، ناشطة بخاصة شمال البلاد ، سرعتها بين 15 و 40كم/س.

-الانقشاع: جيد على الساحل يسوء أحيانا بعد الظهر على المرتفعات بسبب الضباب .

-الرطوبة النسبية على الساحل:
بين 60 و 75% .

-حال البحر: متوسط ارتفاع الموج .

-حرارة سطح الماء: 20 درجة.
رقم : 1034533
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