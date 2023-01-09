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الاثنين 9 كانون الثاني 2023 ساعة 13:13

اصابة شابين فلسطينيين برصاص الاحتلال في الضفة

اصابة شابين فلسطينيين برصاص الاحتلال في الضفة
وذكرت مصادر محلية، أن مقاومين أطلقوا النار تجاه قوات الاحتلال التي اقتحمت قرية عقّابا شمال طوباس.

ورافق الاشتباكات المسلحة، مواجهات رشق خلالها الشباب الثائر قوات الاحتلال بالحجارة والزجاجات الحارقة.

وأفاد الهلال الأحمر في طوباس، بإصابة الشابين رأفت أبو عرة وربيع دراغمة برصاص قوات الاحتلال، التي اعتقلت الشاب أبو عرة مصاباً قبل الإفراج عنه.

وسُلّم المصاب أبو عرة لطواقم الإسعاف الفلسطينية على حاجز الجلمة العسكري في جنين، قبل نقله إلى مستشفى ابن سينا لتلقي العلاج.

وفي جنين اندلعت فجر اليوم اشتباكات مسلحة مع قوات الاحتلال التي اقتحمت بلدة الزبابدة.

وتتعرض بلدات وقرى جنين لاقتحامات متكررة من قوات الاحتلال التي تتعرض لإطلاق نار من المقاومين بعد لحظات من عملية الاقتحام.

وتعرَّضت مستوطنة كرمي تسور المقامة على أراضي بيت أمر شمال الخليل، لعمليات إطلاق نار الليلة الماضية نفذها مقاومون فلسطينيون.

وشهدت الضفة الغربية يوم أمس 16 عملاً مقاوماً، منها عملية إطلاق نار، وتفجير عبوة ناسفة، وإلقاء زجاجتين حارقتين، إلى جانب التصدي لـ5 اعتداءات للمستوطنين وتحطيم مركبتين للمستوطنين، ووقوع 5 نقاط مواجهة مع الاحتلال في أنحاء متفرقة بمناطق الضفة الغربية.

وتصدّى فلسطينيون لاعتداءات المستوطنين في بلدة عزون بمحافظة قلقيلة، ورشقوا مركباتهم بالحجارة، بينما استُهدف جنود الاحتلال عند حاجز الجلمة العسكري بجنين بعبوة ناسفة.

وألقى الشبان الثائر الزجاجات الحارقة صوب قوات الاحتلال في عينابوس بنابلس، إضافة إلى التصدي لاعتداءات المستوطنين المتكررة بالمنطقة.

وأطلق مقاومون النار صوب مستوطنة "كرمي تسور" بالخليل، تزامناً مع اندلاع مواجهات عنيفة مع قوات الاحتلال في بلدة بيت أمر، تخللها عمليات إلقاء حجارة.

وفي الخليل، ألقى الشبان الثائر زجاجات حارقة صوب مستوطنة "غوش عتصيون"، إلى جانب التصدي لاعتداءات المستوطنين في المنطقة وقرية الكعابنة، ما أدى إلى اندلاع مواجهات تخللها إلقاء حجارة.
رقم : 1034538
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