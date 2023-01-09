إحياء الذكرى السنوية الثالثة لقادة الشهداء في شمال لبنان

حضر اللقاء مسؤول الشمال في حزب الله الشيخ رضا أحمد، عضو المجلس السياسي لـحزب الله محمد صالح، ممثل المؤتمر الدولي لمدرسة الشهيد سليماني الشيخ مازن بكري، الشيخ محمد حيدر ممثلا المفتي الجعفري في جبيل وكسروان عبد الامير شمس الدين، ممثل تجمع العلماء المسلمين الشيخ مصطفى ملص، المنسق العام لجبهة العمل الإسلامي الشيخ زهير الجعيد، ممثل الاتحاد العالمي لعلماء المقاومة الشيخ عبد الغني مستو، إمام مسجد بريقع في النبطية الشيخ أحمد مراد، الأب إبراهيم السروج والشيخ أحمد عاصي.



واختتم اللقاء الذي أعقبه مأدبة غداء، بتقديم درعين تكريميتين من شعبان الى رئيس المؤتمر وأمينه العام.