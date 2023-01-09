اليمن.. المهرة تنتفض مناهضة لبيع ميناء قشن للاحتلال الأجنبي

وأفادت مصادر صحفية نقلا عن مصدر محلي أن المواطنين بدأوا الحملة في الشوارع والمدارس والأماكن العامة رفضاً لاتّفاقية إنشاء وتأجير ميناء قشن لتحالف العدوان السعوديّ الإماراتي.



وبيّن المصدر أن الحملة وزعت ملصقات وشعارات رافضة للاتّفاقية المشبوهة التي تأتي استكمالاً لانتهاك السيادة الوطنية، وتندرج ضمن مخطّط وأهداف وأطماع الاحتلال الأجنبي من خلال السيطرة على المحافظة الاستراتيجية وموانئها ومنافذها ونهب ثرواتها وخيراتها، بالإضافة إلى حرمان آلاف الصيادين من رزقهم ومصدر دخلهم الوحيد.



وتوعد القائمون على الحملة المناهضة للاحتلال السعوديّ الإماراتي، بالتصعيد خلال اليومين القادمين وصـولاً إلى الاعتصام المفتوح في المكان الذي يراد إنشاء الميناء فيه بمديرية قشن.