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الاثنين 9 كانون الثاني 2023 ساعة 13:39

رئيس وزراء العراق يؤكد أهمية تدعيم الأمن المجتمعي

رئيس وزراء العراق يؤكد أهمية تدعيم الأمن المجتمعي
وقال السوداني خلال الحفل المركزي بذكرى تأسيس عيد الشرطة 101 في مؤتمر صحفي، إن "الشرطة العراقية يقاس عمرها بعمر الدولة العراقية وهي جزء من قدرة شعبنا على حفظ تماسكه".

وأضاف السوداني أن "شعبنا العراقي اليوم يعيش أفضل أيام حفظ الحقوق بفضل تضحيات جسام قدمها شهداء من أبناء سلك الشرطة وهي أداة القانون".

وتابع أن "برنامجنا الحكومي شدد على أهمية تدعيم الأمن المجتمعي والإنسان العراقي غاية أهدافنا، ولن ندخر جهدا بدعم الشرطة ووزارة الداخلية".

وطالب السوداني، رجال الداخلية على وضع خدمة العراق والعراقيين نصب أعينهم، فيما أشار الى أنه "يجب على الشرطة إسناد القضاء".
مصدر : السومرية
رقم : 1034546
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