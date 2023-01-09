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الاثنين 9 كانون الثاني 2023 ساعة 17:14

الصحة الإيرانية: وفاتان و 135 إصابة جديدة بكورونا

الصحة الإيرانية: وفاتان و 135 إصابة جديدة بكورونا
وعبر بيانها الصادر اليوم الاثنين، حول آخر الإحصائيات الرسمية المتعلقة بفيروس كورونا في ايران، اوضحت وزارة الصحة ان اجمالي عدد الذين تعرضوا للاصابة بهذا المرض داخل البلاد بلغ لحد اليوم، 7 ملايين و562 الفا و60 شخصا، ومجموع الوفيات 144 الفا و710 حالة.

كما نوّه البيان، بارتفاع مجموع المتعافين من هذا المرض في ايران، إلى 7 ملايين و336 الفا و489 شخصا؛ لحد اليوم.

وحول التطعيم العام ضد فيروس كورونا، فقد اعلنت الصحة الايرانية توزيع ما مجموعه 155 مليونا و244 الفا و17 جرعة من اللقاحات المضادة (الاولى والثانية والتذكيرية) على صعيد البلاد، لحد الان.

وفي سياق متصل اعلنت اللجنة المركزية لمكافحة كورونا في إيران، انه بعد الكشف عن عدد من حالات الاصابة بالسلالات الجديدة لفيروس كورونا المستجد داخل البلاد، ينبغي للمواطنين اتخاذ المزيد من الاجراءات الوقائية، بما في ذلك اخذ الجرعات التذكيرية للقاحات المضادة، بهدف احتواء الموجة الجديدة المرتقبة لجائحة كورونا في ايران.
مصدر : وكالات
رقم : 1034560
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