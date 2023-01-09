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الاثنين 9 كانون الثاني 2023 ساعة 17:47

الدفاع الروسية: إسقاط مقاتلتين أوكرانيتين من طراز "سو-25" و"ميغ-29"

الدفاع الروسية: إسقاط مقاتلتين أوكرانيتين من طراز "سو-25" و"ميغ-29"
جاء ذلك خلال الإفادة اليومية لسير الأعمال القتالية ليوم الاثنين، 9 يناير، في إطار العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، حيث تابع تقرير الوزارة أن القوات المسلحة ألحقت اضرارا بنيران متراكمة ضد نقاط تمركز الأفراد والمعدات العسكرية التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق بلدات سينكوفكا وكيسلوفكا وبيريستوفويه بمنطقة خاركوف ونوفوسيلسكويه بجمهورية لوغانسك الشعبية.

كذلك فقد تم تصفية مجموعة تخريب واستطلاع معادية في منطقة خاركوف، وبلغت الخسائر غير القابلة للتعويض للقوات المسلحة الأوكرانية في هذا الاتجاه أكثر من 50 جنديا، ومركبتي قتال مشاة وثلاث مركبات.

وفي اتجاه كراسنوليمان، ألحقت الضربات الجوية ونيران المدفعية هزيمة بوحدات العدو في مناطق بلدات ستيلماخوفكا ونيفسكويه وغريغوروفكا بجمهورية دونيتسك الشعبية، ولوزوفايا بمنطقة خاركوف، وتم تصفية أكثر من 60 جنديا أوكرانيا و3 مدرعات قتالية و3 شاحنات نصف نقل.

في اتجاه دونيتسك، واصلت القوات الروسية عملياتها الهجومية، فيما تم إلحاق أضرار حريق شاملة بوحدات القوات المسلحة الأوكرانية على طول الجزء الكامل من خط التماس، وبلغت خسائر العدو خلال الـ 24 ساعة الماضية أكثر من 80 جنديا و3 مركبات قتال مشاة ومدرعة لنقل الجنود و4 مركبات.

في اتجاه جنوب دونيتسك، نفذت الوحدات الروسية قصفا ناريا على نقاط تمركز الأفراد والمعدات العسكرية في منطقة بلدة نوفوميخايلوفكا بجمهورية دونيتسك الشعبية، إضافة إلى تدمير مجموعتي تخريب واستطلاع تابعتين للقوات المسلحة الأوكرانية شمال بلدتي بافلوفكا وشيفتشينكو بجمهورية دونيتسك الشعبية، حيث تم تصفية أكثر من 40 جنديا أوكرانيا ومدرعتي قتال و3 شاحنات نصف نقل خلال الـ 24 ساعة الماضية.

كما تعرضت 89 وحدة مدفعية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مواقع إطلاق النيران ومناطق تمركز الأفراد والمعدات العسكرية للعدو في 126 مقاطعة إلى القصف من قبل الطيران العملياتي والتكتيكي وقوات الصواريخ والمدفعية.

وفي مناطق نوفوميخايلوفكا بجمهورية دونيتسك الشعبية، ولوزوفايا بمنطقة خاركوف، تم تدمير 3 مستودعات للذخيرة وأسلحة الصواريخ والمدفعية للقوات المسلحة الأوكرانية.

وفي سياق القتال المضاد للبطاريات في جمهورية دونيتسك الشعبية، تم تدمير محطتي رادار AN/TPQ-50 مضادة للبطاريات أمريكية الصنع.

كما تم تدمير مدفعين ذاتيي الدفع من طراز Krab بولندي الصنع، ومدفعين من طراز Akatsia أوكرانيين، ومدفع هاوتزر D-30 بجمهورية دونيتسك الشعبية.

إضافة إلى ذلك تم إسقاط مروحية من طراز مي-8 بالقرب من بلدة فيروليوبوفكا بجمهورية دونيتسك الشعبية.

وخلال الـ 24 ساعة الماضية دمرت أنظمة الدفاع الجوي 8 طائرات مسيرة في جمهورية لوغانسك الشعبية ومنطقة خاركوف، بالإضافة إلى اعتراض 10 صواريخ من راجمات "هيمارس" و"أوراغان" في جمهورية دونيتسك الشعبية ومنطقة زابوروجيه.

إجمالا، ومنذ بداية العملية العسكرية الخاصة بأوكرانيا تم تدمير ما يلي:

367 طائرة

200 مروحية

2856 طائرة بدون طيار

400 منظومة صواريخ مضادة للطائرات

7460 دبابة ومركبات قتالية مصفحة أخرى

972 راجمة صواريخ متعددة

3793 قطعة مدفعية ميدانية وقذائف هاون

7978 مركبات عسكرية خاصة
مصدر : وكالات
رقم : 1034565
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