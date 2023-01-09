كدخدائي: اغتيال الحاج قاسم سليماني جريمة غير مسبوقة في التاريخ

وصرح عباس علي كدخدائي بأن اغتيال مسؤول رسمي للجمهورية الإسلامية في المنطقة هو عمل إجرامي وفق معايير القانون الدولي ، وقد ارتكبت أمريكا جريمة فريدة لا نملك مثالا لها على الأقل في التاريخ المعاصر.



وأضاف رئيس معهد البحوث التابع لمجلس صيانة الدستور حول متابعة قضية اغتيال الشهيد سليماني: الهدف من متابعة القضية منع تكرار مثل هذه الجرائم من قبل الحكومة الأمريكية و حكومات مماثلة.



وخلد ذكرى شهداء الإسلام ، وخاصة الشهيد الفريق الحاج قاسم سليماني ، وقال: الهدف الثاني من متابعة قضية اغتيال الشهيد سليماني قطع يد أمريكا عن المنطقة.



وأشار كدخدائي إلى أن الوجود الأمريكي في المنطقة هو وجود غير شرعي ، وتابع: أمريكا تتدخل في الشؤون الداخلية للدول وتنهب مصالحها ، لذلك من الضروري أن تظل شعلة هذه المقاومة قوية إلى أن يغادر الأمريكيون المنطقة.



وذكر أننا منخرطون في الدفاع في منطقتنا ووطننا وأن وجود أمريكا في وطننا ومنطقتنا ليس شرعيًا وعليهم مغادرة هذه المنطقة لأن الشهيد سليماني كان نموذجًا يحتذى به ليس فقط في البلاد ولكن أيضًا في دول الجوار مثل اليمن والعراق وسوريا وسائر الاحرار في العالم .



واشار رئيس معهد الأبحاث التابع لمجلس صيانة الدستور ، إلى الهجوم الشامل للعدو على البلاد خلال أعمال الشغب الأخيرة وقال : في أعمال الشغب ، حاولت الولايات المتحدة من خلال ابواقها الدعائية الواسعة والمزيفة تقديم أشخاصًا آخرين كنماذج يحتذى بها للشباب في الوقت الذي يجب أن يكون اناسا مثل الحاج قاسم انموذجا لشبابنا و قدوة ويقتدي بهؤلاء الناس في حياتهم.