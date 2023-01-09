الصفحة الرئيسية
0
الاثنين 9 كانون الثاني 2023 ساعة 21:45

عبد اللهيان وسوسان يبحثان سبل تطوير العلاقات الثنائية بمختلف المجالات

عبد اللهيان وسوسان يبحثان سبل تطوير العلاقات الثنائية بمختلف المجالات
وأكد الجانبان خلال لقائهما في طهران اليوم عمق العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، وضرورة تطويرها وتعزيزها بما يتناسب مع حجم التحديات التي يواجهها البلدان، بما في ذلك الحصار والعقوبات الظالمة المفروضة عليهما، وبما يخدم مصالح الشعبين الصديقين.

وعبر الدكتور سوسان عن تقدير سورية للدعم الذي قدمته لها إيران، مجدداً وقوف سورية إلى جانب طهران في مواجهة الحملة الغربية المتجددة التي تتعرض لها، ومعرباً عن ثقة سورية الكاملة بانتصار إيران.

بدوره أكد الوزير عبد اللهيان استمرار بلاده بدعم سورية، موضحاً أن البلدين يقفان في خندق واحد بمواجهة المخططات الغربية ومحاولات التدخل الخارجية في المنطقة.

وتم الاتفاق على استمرار التواصل والتنسيق بين الجانبين، بما يخدم الأهداف المشتركة، وبما يحقق مصالح البلدين والشعبين الصديقين.

كما بحث الدكتور سوسان مع علي أصغر خاجي كبير مستشاري وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية الخاصة، مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك.

حضر اللقاءين السفير السوري في طهران الدكتور شفيق ديوب، والسفير قصي مصطفى مدير إدارة آسيا، والمستشار إهاب حامد من مكتب وزير الخارجية.
مصدر : وكالات
رقم : 1034592
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
بالصور.. قائد الثورة الإسلامية يلتقي حشدا من أهالي قم
بالصور.. قائد الثورة الإسلامية يلتقي حشدا من أهالي قم
السعودية وقضية اختراق ‘‘ويكيبيديا‘‘.. التفاصيل والأسرار؟
السعودية وقضية اختراق ‘‘ويكيبيديا‘‘.. التفاصيل والأسرار؟
9 كانون الثاني 2023
‘‘إسرائيل‘‘ وحربها الضروس على منظمات المجتمع المدنيّ الفلسطينيّ
‘‘إسرائيل‘‘ وحربها الضروس على منظمات المجتمع المدنيّ الفلسطينيّ
9 كانون الثاني 2023
تقرير أمريكي ينتقد التحالف السعودي الإماراتي.. هل سيتفاقم الخلاف بين السعودية والإمارات ؟
تقرير أمريكي ينتقد التحالف السعودي الإماراتي.. هل سيتفاقم الخلاف بين السعودية والإمارات ؟
9 كانون الثاني 2023
غضب عالمي من الكيان الصهيوني و نتنياهو في معضلة صعبة
غضب عالمي من الكيان الصهيوني و نتنياهو في معضلة صعبة
9 كانون الثاني 2023
اللواء سلامي: هدفنا الرئيس هو بناء ایران قوية ومتطورة
اللواء سلامي: هدفنا الرئيس هو بناء ایران قوية ومتطورة
7 كانون الثاني 2023
العنصرية السعودية بأبهى صورها.. الحجاز نموذج فحسب!
العنصرية السعودية بأبهى صورها.. الحجاز نموذج فحسب!
7 كانون الثاني 2023
الجهاد الإسلاميّ ومشروع التسليح الشعبيّ.. تهديدٌ استراتيجيّ لـ"إسرائيل"
الجهاد الإسلاميّ ومشروع التسليح الشعبيّ.. تهديدٌ استراتيجيّ لـ"إسرائيل"
7 كانون الثاني 2023
العميد قاآني: كل الشهداء هم تحت راية واحدة وهي راية المقاومة
العميد قاآني: كل الشهداء هم تحت راية واحدة وهي راية المقاومة
7 كانون الثاني 2023
"شارلي إيبدو".. وحقيقة "حرية التعبير"
"شارلي إيبدو".. وحقيقة "حرية التعبير"
7 كانون الثاني 2023
مدرسة الشهيد سليماني كانت مدرسة خدمة الناس وعمل ليل نهار لحل مشاكلهم
مدرسة الشهيد سليماني كانت مدرسة خدمة الناس وعمل ليل نهار لحل مشاكلهم
6 كانون الثاني 2023
قاليباف: قدرة البلاد تكمن في حب الشعب لايران والاسلام والثورة
قاليباف: قدرة البلاد تكمن في حب الشعب لايران والاسلام والثورة
6 كانون الثاني 2023
اقامة مراسم الذكرى السنوية الثالثة لاستشهاد شهداء المقاومة جنوب طهران
اقامة مراسم الذكرى السنوية الثالثة لاستشهاد شهداء المقاومة جنوب طهران
6 كانون الثاني 2023

أحدث العناوين

إخترنا لکم
السعودية وقضية اختراق ‘‘ويكيبيديا‘‘.. التفاصيل والأسرار؟
‘‘إسرائيل‘‘ وحربها الضروس على منظمات المجتمع المدنيّ الفلسطينيّ
تقرير أمريكي ينتقد التحالف السعودي الإماراتي.. هل سيتفاقم الخلاف بين السعودية والإمارات ؟
غضب عالمي من الكيان الصهيوني و نتنياهو في معضلة صعبة