الصفحة الرئيسية
0
الاثنين 9 كانون الثاني 2023 ساعة 22:04

الأحزاب الفلسطينية تحيي ذكرى استشهاد قادة النصر في لبنان

الأحزاب الفلسطينية تحيي ذكرى استشهاد قادة النصر في لبنان
وألقيت عدد من الكلمات في الحفل ومنها كلمة اللجنة الشعبية تحدث فيها أحمد شعبان عن ذكرى يوم الشهيد الفلسطيني وعن الشهداء وعن مسيرة الشـهيد سليماني، وقال: إن الشهيد العابر للحدود والاوطان واللغات الشهيد البطل قاسم سليماني هو المثل الاسمى في عصرنا الذي كرس معنى الشهادة ضد الظلم والبطش فقدم نفسه شهيدا من اجل ان تكون كلمة الحق هي الأعلى ومن اجل ان تكون شعوب المنطقة الاسلامية حرة سيدة ومن اجل ان يكون هناك حد للبطش الاميركي والصهيوني في المنطقة.

ومن جهته ألقى ابو عدنان عودة كلمة تحالف القوى الفلسطينية مؤكداً أن حضور فلسطين في قلب ايران هو السبب الحقيقي لاغتيال الشهيد المجاهد سليماني، لأنه كان رمزاً لحضور فلسطين في إيران، ورأس حربة في صدر الكيان الصهيوني والاستعمار الأميركي، وإحدى أهم الرسائل للشهيد سليماني لقائد المقاومة الفلسطينية.

ومن جانبه ألقى كمال الخير كلمة المركز الوطني في الشمال فشكر من أحيا وساهم في احياء هذه الذكرى للقائد الذي اسس ودعم حركات المقاومة في فلسطين ولبنان وسوريا والعراق واليمن، متحدثا عن مسيرته النضالية.

وفي السياق القى جلال عون كلمة الاحزاب الوطنبة اللبنانية لافتا إلى أن الحديث عن الشهيد القائد اللواء سليماني يستحضر فلسطين والقدس الشريف التى تحمل اسم الفليق الذي قاده ومن خصوصية الشهيد العابرة للحدود وثبات خطواته في ساحات المواجهة من اليمن والعراق وسوريا وفلسطين وليشكل مع الرفاق قادة له مدماكا أساسيا في المحور ولكل حركات التحرر والمقاومة في منطقتنا". وأكد "مواصلة طريق وخيار الشهيد قاسم سليماني لان المعركة والحرب مستمرة في كل الساحات حتى تحرير فلسطين".

وبدوره ألقى الشيخ بلال شعبان كلمة حركة التوحيد الاسلامي أشار فيها إلى أن اللواء الشهيد قاسم سليماني هو شخصية اسلامية، مستضعفة، انسانية، عالمية، عابرة بكل الطوائف والمذاهب والأعراف والألوان، أدرك خطورة الكيان الصهيوني، وأدرك خطورة وجوهر الصراع ضد أمتنا، وهو عالمية المواجهة، فانطلق وأدرك عالمية الاسلام هي التي تستطيع ان تقاوم عولمة الشر الأميركي، فلا يستطيع الشعب الفلسطيني وحيدا أن يواجه ويدافع عن الأمة جمعاء، لذلك انطلق ولذلك استهدفوه.

وفي الختام، القى ابو وائل عبد الوهاب كلمة فصائل منطمة التحرير الفلسطينية" فشدد على أن الشهيد قاسم سليماني كان وسيبقى أيقونة ورمزا من رموز التحدي والمواجهة للغطرسة الصهيوينة والأميركية فهو شكل خطرا كبيرا على وجود الكيان الصهيوني ووقف سدا ودرعا في وجه الاطماع والمخططات الأميركية للسيطرة على شعوب الأمة ونهب ثرواتها"، وعاهده ان "نبقى الاوفياء لفلسطين والقدس والمقاومة.

كما وجهت كل الكلمات التحية إلى الأسير المحرر كريم يونس الذي أفرج عنه بعد ٤٠ عاما من سجون العدو الصهيوني.
رقم : 1034595
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
بالصور.. قائد الثورة الإسلامية يلتقي حشدا من أهالي قم
بالصور.. قائد الثورة الإسلامية يلتقي حشدا من أهالي قم
السعودية وقضية اختراق ‘‘ويكيبيديا‘‘.. التفاصيل والأسرار؟
السعودية وقضية اختراق ‘‘ويكيبيديا‘‘.. التفاصيل والأسرار؟
9 كانون الثاني 2023
‘‘إسرائيل‘‘ وحربها الضروس على منظمات المجتمع المدنيّ الفلسطينيّ
‘‘إسرائيل‘‘ وحربها الضروس على منظمات المجتمع المدنيّ الفلسطينيّ
9 كانون الثاني 2023
تقرير أمريكي ينتقد التحالف السعودي الإماراتي.. هل سيتفاقم الخلاف بين السعودية والإمارات ؟
تقرير أمريكي ينتقد التحالف السعودي الإماراتي.. هل سيتفاقم الخلاف بين السعودية والإمارات ؟
9 كانون الثاني 2023
غضب عالمي من الكيان الصهيوني و نتنياهو في معضلة صعبة
غضب عالمي من الكيان الصهيوني و نتنياهو في معضلة صعبة
9 كانون الثاني 2023
اللواء سلامي: هدفنا الرئيس هو بناء ایران قوية ومتطورة
اللواء سلامي: هدفنا الرئيس هو بناء ایران قوية ومتطورة
7 كانون الثاني 2023
العنصرية السعودية بأبهى صورها.. الحجاز نموذج فحسب!
العنصرية السعودية بأبهى صورها.. الحجاز نموذج فحسب!
7 كانون الثاني 2023
الجهاد الإسلاميّ ومشروع التسليح الشعبيّ.. تهديدٌ استراتيجيّ لـ"إسرائيل"
الجهاد الإسلاميّ ومشروع التسليح الشعبيّ.. تهديدٌ استراتيجيّ لـ"إسرائيل"
7 كانون الثاني 2023
العميد قاآني: كل الشهداء هم تحت راية واحدة وهي راية المقاومة
العميد قاآني: كل الشهداء هم تحت راية واحدة وهي راية المقاومة
7 كانون الثاني 2023
"شارلي إيبدو".. وحقيقة "حرية التعبير"
"شارلي إيبدو".. وحقيقة "حرية التعبير"
7 كانون الثاني 2023
مدرسة الشهيد سليماني كانت مدرسة خدمة الناس وعمل ليل نهار لحل مشاكلهم
مدرسة الشهيد سليماني كانت مدرسة خدمة الناس وعمل ليل نهار لحل مشاكلهم
6 كانون الثاني 2023
قاليباف: قدرة البلاد تكمن في حب الشعب لايران والاسلام والثورة
قاليباف: قدرة البلاد تكمن في حب الشعب لايران والاسلام والثورة
6 كانون الثاني 2023
اقامة مراسم الذكرى السنوية الثالثة لاستشهاد شهداء المقاومة جنوب طهران
اقامة مراسم الذكرى السنوية الثالثة لاستشهاد شهداء المقاومة جنوب طهران
6 كانون الثاني 2023

أحدث العناوين

إخترنا لکم
السعودية وقضية اختراق ‘‘ويكيبيديا‘‘.. التفاصيل والأسرار؟
‘‘إسرائيل‘‘ وحربها الضروس على منظمات المجتمع المدنيّ الفلسطينيّ
تقرير أمريكي ينتقد التحالف السعودي الإماراتي.. هل سيتفاقم الخلاف بين السعودية والإمارات ؟
غضب عالمي من الكيان الصهيوني و نتنياهو في معضلة صعبة