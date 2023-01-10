موقف طهران من التطورات في البرازيل

وأضاف المتحدث باسم الخارجية الايرانية ،مساء الاثنين: إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تؤكد على ضرورة الحفاظ على الاستقرار والأمن واحترام سيادة القانون في البرازيل في ظل الحكومة النابعة عن تصويت وإرادة الشعب.



ولم يمض أسبوع على تولي الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا مقاليد السلطة، حتى اقتحم أنصار سلفه اليميني جايير بولسونارو مقر الكونغرس والقصر الرئاسي والمحكمة الفدرالية في العاصمة برازيليا، في مشهد شبّهه بعض المراقبين باقتحام مبنى الكونغرس الأميركي -في السادس من كانون الثاني 2021- من قبل أنصار الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب إبان خسارته الانتخابات الرئاسية.



واعتقلت الشرطة البرازيلية 150 شخصا ممن قاموا باقتحام مبان حكومية وارتكبوا أعمال تخريب، وتمت تعبئة قوات إضافية لدعم قوات الشرطة في العاصمة برازيليا.



وكانت قوات الأمن استعادت السيطرة على القصر الرئاسي ومقري البرلمان والمحكمة العليا، بعد أول هجوم من نوعه على مؤسسات الدولة في البرازيل منذ 40 عاما.