الصفحة الرئيسية
0
الثلاثاء 10 كانون الثاني 2023 ساعة 11:28

موسكو: التعاون بين روسيا وآسيا يمثل ‘‘كابوسا سياسيا‘‘ للغرب

موسكو: التعاون بين روسيا وآسيا يمثل ‘‘كابوسا سياسيا‘‘ للغرب
وقال الدبلوماسي: "الكابوس السياسي والاقتصادي الرئيسي للغرب كجزء من خطه الإستراتيجي المناهض لروسيا، بغض النظر عما إذا كان يتم تنفيذه على خلفية العملية العسكرية، أو يأتي من دوافع خفية أخرى، هو تطوير علاقاتنا ديناميكيا مع دول آسيا".

وأضاف رودنكو، أن العالم الحديث لا يريد "اتباع قواعد اللعبة التي يفرضها الغرب"، و"الدول ذات التوجه الإيجابي ليست في عجلة من أمرها للتسجيل في تحالفات مغلقة جديدة من الأشخاص ذوي التفكير المماثل".

وتابع السياسي: "هذه الدول لا تنوي إنفاق مواردها على مخططات الحلف، وكذلك تغذية الطموحات الجيوسياسية والجغرافية الاقتصادية للولايات المتحدة وحلفائها".

وخلص نائب رئيس وزارة الخارجية الروسية، إلى أن الدول الآسيوية تسترشد بمبادئ رفاهية وازدهار الشعوب، وليس التنافس الجيوسياسي.
مصدر : وكالات
رقم : 1034694
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
قراءة في أجواء الانتخابات التركية والسيناريوهات المقبلة
قراءة في أجواء الانتخابات التركية والسيناريوهات المقبلة
لماذا لا تنهي الولايات المتحدة احتلالها للأراضي السورية؟
لماذا لا تنهي الولايات المتحدة احتلالها للأراضي السورية؟
10 كانون الثاني 2023
رسالة الاحتجاجات الشعبية اليمنية.. الانذار باستئناف الهجمات العسكرية
رسالة الاحتجاجات الشعبية اليمنية.. الانذار باستئناف الهجمات العسكرية
10 كانون الثاني 2023
ما هي مهمة السوداني في سفره إلى أمريكا؟
ما هي مهمة السوداني في سفره إلى أمريكا؟
10 كانون الثاني 2023
عرقلة أمريكية لانتخاب رئيس للبنان.. والمسؤولية على حزب الله
عرقلة أمريكية لانتخاب رئيس للبنان.. والمسؤولية على حزب الله
10 كانون الثاني 2023
بالصور.. قائد الثورة الإسلامية يلتقي حشدا من أهالي قم
بالصور.. قائد الثورة الإسلامية يلتقي حشدا من أهالي قم
9 كانون الثاني 2023
السعودية وقضية اختراق ‘‘ويكيبيديا‘‘.. التفاصيل والأسرار؟
السعودية وقضية اختراق ‘‘ويكيبيديا‘‘.. التفاصيل والأسرار؟
9 كانون الثاني 2023
‘‘إسرائيل‘‘ وحربها الضروس على منظمات المجتمع المدنيّ الفلسطينيّ
‘‘إسرائيل‘‘ وحربها الضروس على منظمات المجتمع المدنيّ الفلسطينيّ
9 كانون الثاني 2023
تقرير أمريكي ينتقد التحالف السعودي الإماراتي.. هل سيتفاقم الخلاف بين السعودية والإمارات ؟
تقرير أمريكي ينتقد التحالف السعودي الإماراتي.. هل سيتفاقم الخلاف بين السعودية والإمارات ؟
9 كانون الثاني 2023
غضب عالمي من الكيان الصهيوني و نتنياهو في معضلة صعبة
غضب عالمي من الكيان الصهيوني و نتنياهو في معضلة صعبة
9 كانون الثاني 2023
اللواء سلامي: هدفنا الرئيس هو بناء ایران قوية ومتطورة
اللواء سلامي: هدفنا الرئيس هو بناء ایران قوية ومتطورة
7 كانون الثاني 2023
العنصرية السعودية بأبهى صورها.. الحجاز نموذج فحسب!
العنصرية السعودية بأبهى صورها.. الحجاز نموذج فحسب!
7 كانون الثاني 2023
الجهاد الإسلاميّ ومشروع التسليح الشعبيّ.. تهديدٌ استراتيجيّ لـ"إسرائيل"
الجهاد الإسلاميّ ومشروع التسليح الشعبيّ.. تهديدٌ استراتيجيّ لـ"إسرائيل"
7 كانون الثاني 2023

أحدث العناوين

إخترنا لکم
قراءة في أجواء الانتخابات التركية والسيناريوهات المقبلة
لماذا لا تنهي الولايات المتحدة احتلالها للأراضي السورية؟
رسالة الاحتجاجات الشعبية اليمنية.. الانذار باستئناف الهجمات العسكرية
ما هي مهمة السوداني في سفره إلى أمريكا؟