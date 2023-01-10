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الثلاثاء 10 كانون الثاني 2023 ساعة 11:40

قاليباف: سوء الفهم مع أذربيجان تم معالجته وسأزور باكو

قاليباف: سوء الفهم مع أذربيجان تم معالجته وسأزور باكو
تصريح قاليباف جاء لدى عودته من تركيا بعد انتهاء اجتماع الجمعية البرلمانية الآسيوية حيث قال في مطار طهران: ان زيارة تركيا كانت حافلة بالنشاط المكثف بعد ان كانت الاجتماعات السابقة المماثلة تقام عبر الفيديو كونفرانس، بسبب جائحة كورونا لكن اجتماع هذا العام شارك فيه 44 وفدا برلمانيا من مختلف المستويات من الدول الآسيوية.

وأشار قاليباف الى اللقاء الثلاثي الذي جمعه مع رئيسي البرلمانين التركي والاذربيجاني على هامش اجتماع رؤساء البرلمانات الاسلامية، قائلا : كانت هناك اجتماعات ثلاثية وثنائية على هامش هذا الاجتماع وعلى وجه الخصوص مع رئيسي البرلمانين الاذربيجاني والتركي وقد ناقش الاجتماع الثلاثي قضايا تتعلق بالنقل وترانزيت السلع والطاقة بين البلدان الثلاثة.

وتابع رئيس مجلس الشورى الاسلامي: لقد حصل مؤخرا سوء فهم مع جمهورية اذربيجان وقد تم حل هذه القضايا، وتقرر ان أقوم بزيارة الى باكو من اجل أستمرار هذه الاجتماعات.

واضاف قاليباف: تم تداول قضية طرق الترانزيت في ممر شمال – جنوب وممر شرق – غرب ، كما تقرر عقد اجتماعات ثلاثية على مستوى وزراء الخارجية والدفاع، وقادة الدول، ومن المقرر ايضا ايلاء الاهتمام لقضايا تخص النقل والترانزيت والتجارة .

هذا وقد شهدت الآونة الماضية توترات اعلامية بين ايران وجمهورية أذربيجان بعد اعلان باكو نيتها الاستيلاء على المنطقة الحدودية بين جمهورية ارمينيا وايران من اجل انشاء ممر يسميها الاذربيجانيون بممر زنغزور في حين لا يوجد وجود حقيقي لهذا الممر الذي يقول الاذربيجانيون انه يربط بين جمهورية اذربيجان ومنطقة نخجوان ذات الحكم الذاتي.

وفي حال تم انشاء هذا الممر المزعوم فان الحدود الجيوسياسية في منطقة جنوب القوقاز ستتغير وسينقطع الاتصال البري بين ايران وارمينيا ومن ثم ايران ودول شرق اوروبا وهذا ما رفضته ايران بكل جدية وأكدت انها لن تقبل به تحت أي ظرف من الظروف.
مصدر : وكالات
رقم : 1034697
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