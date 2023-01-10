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الثلاثاء 10 كانون الثاني 2023 ساعة 12:51

طقس لبنان غائم جزئياً مع ارتفاع في درجات الحرارة

طقس لبنان غائم جزئياً مع ارتفاع في درجات الحرارة
الثلاثاء: غائم جزئيا الى غائم مع انخفاض بسيط في درجات الحرارة مع ضباب على المرتفعات ، يتحول ليلا الى قليل الغيوم.

الأربعاء: قليل الغيوم الى غائم جزئيا بسحب مرتفعة مع ارتفاع في درجات الحرارة وانخفاض نسبة الرطوبة.

الخميس: غائم جزئيا بسحب متوسطة ومرتفعة دون تعديل يذكر في درجات الحرارة التي تبدأ بالإنخفاض التدريجي والملموس اعتبارا من بعد الظهر، حيث تتكاثف الغيوم وتهطل أمطار متفرقة ومتقطعة في المناطق الجنوبية ، ومن المتوقع ان تشتد أحيانا خلال الليل مع احتمال حدوث برق ورعد ورياح ناشطة كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 1800 متر.

الجمعة: غائم جزئيا الى غائم مع انخفاض اضافي في درجات الحرارة وامطار متفرقة تشتد غزارتها مع نشاط للخلايا الرعدية اعتبارا من المساء و حتى صباح السبت، ويتدنى مستوى الثلوج دون ال1500 متر .

-الحرارة على الساحل من 12 الى 20 درجة، فوق الجبال من 4 الى 14 درجة، في الداخل من 1 الى 13 درجة.

-الرياح السطحية: جنوبية غربية نهارا، شمالية غربية الى شمالية شرقية ليلا، سرعتها بين 10 و 25 كم/س.

-الانقشاع: جيد على الساحل، متوسط على المرتفعات بسبب الضباب .
-الرطوبة النسبية على الساحل: بين 55 و 70 % .

-حال البحر: منخفض ارتفاع الموج،

حرارة سطح الماء: 20 درجة.

-الضغط الجوي: 768 ملم زئبق.
مصدر : وكالات
رقم : 1034709
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