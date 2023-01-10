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الثلاثاء 10 كانون الثاني 2023 ساعة 15:20

حماس تدين تطبيع الإمارات الثقافي مع الإحتلال بشأن 'الهولوكوست'

حماس تدين تطبيع الإمارات الثقافي مع الإحتلال بشأن
وقال قاسم خلال بيان صحفي :"إن هذا القرار يعد دعما للرواية الصهيونية وأحد أشكال التطبيع الثقافي".

وأَضاف أنه "من المستغرب اتخاذ مثل هذه الخطوات التطبيعية في ظل حكومة الاحتلال اليمينية التي تتصرف بمنطق النازية العنصري ضد شعبنا ومقدساتنا وأرضنا وهويتنا العربية الفلسطينية".

وأعلنت الإمارات عن إدراجها دراسات ما تسمى بـ"المحرقة اليهودية – الهولوكست" في مناهج التعليم داخل مدارسها، فيما يصل، يوم الأحد، وفد "إسرائيلي" لأبو ظبي للمشاركة في قمة التطبيع "قمة النقب".

وقالت قناة "أي 24" العبرية إن البداية كانت مع إنشاء متحف "الهولوكوست" الأول والوحيد في العالم العربي في دبي.

وإن إعلان سفارة الإمارات في الولايات المتحدة عن النية لإدراج دراسات "الهولوكوست" في المناهج الدراسية، تأتي بمساعدة "مركز ياد فاشيم" (متحف المحرقة في القدس المحتلة) الإسرائيلي.

وتستذكر القناة العبرية أن الرئيس الأمريكي جو بايدن تبنى شخصيا مسألة تنامي ما تسمى "معاداة السامية" في بلاده، ودعا إلى اتخاذ كافة التدابير لتطويقها ومعالجة أسبابها.
مصدر : وكالات
رقم : 1034727
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