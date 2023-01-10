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الثلاثاء 10 كانون الثاني 2023 ساعة 15:23

ناشط سعودي يقترح حذف 'الشهادتين' من علم السعودية!

ناشط سعودي يقترح حذف
وكتب "علي الهاشمي" في تغريدة على حسابه بتويتر: "مادام السعودية عازمة على المضي قدماً في مجال العهر الفجور والفسوق والرذيلة ياليت يصدر أمر ملكي بحذف شهادة لإله الا الله محمد رسول الله من العلم السعودي".

وأثارت فضائح اقامة مهرجانات في بلاد الحرمين الشريفين خلال الأعوام الماضية، خاصة مهرجان “ميدل بيست” الرياض 2022، جدلاً كبيرا وغضبا عارما على مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة، حيث انتشرت العديد من فيديوهات فضائح حفلات المهرجان التي ظهر بها شباب وفتيات يشربون الخمور والحشيش، والقيام بالأمور المنافية لتعاليم الدين والقيم الأخلاقية في المجتمع السعودي.

وفي هذا السياق كشفت وكالة “بلومبرج” أن مهرجان “ميدل بيست” الموسيقي السنوي بالسعودية، يعج بالكثير من الأعمال والسلوكيات المنافية للآداب والذوق العالم وتعاليم كافة الأديان، مثل الشذوذ والتحرش وتعاطي الخمور وكافة أنواع المخدرات.
مصدر : وكالات
رقم : 1034728
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