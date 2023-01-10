الصفحة الرئيسية
0
الثلاثاء 10 كانون الثاني 2023 ساعة 15:25

السعودية تسمح بالمعاشرة دون زواج في المملكة!!

السعودية تسمح بالمعاشرة دون زواج في المملكة!!
وجاء في حساب "الغفيلي" "عدد من المحامين السعوديين يؤكدون لوكالة الأنباء الأسبانية أن السلطات في المملكة مستعدة لتعديل قانون منع المعاشرة دون زواج للوافدين، وأنها لم تعد تتدخل في شؤون الوافدين فيما يخص هذا الأمر!".

يشار إلى أنه كشفت وسائل إعلام أجنبية عن تطور صادم فيما يتعلق بالتوجهات السعودية نحو الإنسلاخ من هويتها الإسلامية والعربية.

وذكرت وكالة الأنباء الإسبانية أن" هناك توجه في السعودية لتعديل القوانين السارية بما يسمح بالمعاشرة دون زواج في المملكة".

ونقلت وكالة الأنباء الإسبانية عن" محامين سعوديين قولهم إن السلطات السعودية لم تعد تتدخل في الحالة الزوجية للوافدين بالرغم من أن القانون يمنع المعاشرة دون زواج، وهي مستعدة لتعديل القانون الخاص بذلك."

وكان أثار انتقال نجم كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى نادي النصر في السعودية، إشكالية طرحتها وكالة الأنباء الإسبانية EFE، بشأن كيفية سكنه مع حبيبته وأم أبنائه الخمسة جورجينا رودريغيز من دون عقد زواج في دولة تعتبر قوانينها أن المعاشرة خارج الزواج تعد جريمة زنا.
مصدر : وكالات
رقم : 1034729
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
قراءة في أجواء الانتخابات التركية والسيناريوهات المقبلة
قراءة في أجواء الانتخابات التركية والسيناريوهات المقبلة
لماذا لا تنهي الولايات المتحدة احتلالها للأراضي السورية؟
لماذا لا تنهي الولايات المتحدة احتلالها للأراضي السورية؟
10 كانون الثاني 2023
رسالة الاحتجاجات الشعبية اليمنية.. الانذار باستئناف الهجمات العسكرية
رسالة الاحتجاجات الشعبية اليمنية.. الانذار باستئناف الهجمات العسكرية
10 كانون الثاني 2023
ما هي مهمة السوداني في سفره إلى أمريكا؟
ما هي مهمة السوداني في سفره إلى أمريكا؟
10 كانون الثاني 2023
عرقلة أمريكية لانتخاب رئيس للبنان.. والمسؤولية على حزب الله
عرقلة أمريكية لانتخاب رئيس للبنان.. والمسؤولية على حزب الله
10 كانون الثاني 2023
بالصور.. قائد الثورة الإسلامية يلتقي حشدا من أهالي قم
بالصور.. قائد الثورة الإسلامية يلتقي حشدا من أهالي قم
9 كانون الثاني 2023
السعودية وقضية اختراق ‘‘ويكيبيديا‘‘.. التفاصيل والأسرار؟
السعودية وقضية اختراق ‘‘ويكيبيديا‘‘.. التفاصيل والأسرار؟
9 كانون الثاني 2023
‘‘إسرائيل‘‘ وحربها الضروس على منظمات المجتمع المدنيّ الفلسطينيّ
‘‘إسرائيل‘‘ وحربها الضروس على منظمات المجتمع المدنيّ الفلسطينيّ
9 كانون الثاني 2023
تقرير أمريكي ينتقد التحالف السعودي الإماراتي.. هل سيتفاقم الخلاف بين السعودية والإمارات ؟
تقرير أمريكي ينتقد التحالف السعودي الإماراتي.. هل سيتفاقم الخلاف بين السعودية والإمارات ؟
9 كانون الثاني 2023
غضب عالمي من الكيان الصهيوني و نتنياهو في معضلة صعبة
غضب عالمي من الكيان الصهيوني و نتنياهو في معضلة صعبة
9 كانون الثاني 2023
اللواء سلامي: هدفنا الرئيس هو بناء ایران قوية ومتطورة
اللواء سلامي: هدفنا الرئيس هو بناء ایران قوية ومتطورة
7 كانون الثاني 2023
العنصرية السعودية بأبهى صورها.. الحجاز نموذج فحسب!
العنصرية السعودية بأبهى صورها.. الحجاز نموذج فحسب!
7 كانون الثاني 2023
الجهاد الإسلاميّ ومشروع التسليح الشعبيّ.. تهديدٌ استراتيجيّ لـ"إسرائيل"
الجهاد الإسلاميّ ومشروع التسليح الشعبيّ.. تهديدٌ استراتيجيّ لـ"إسرائيل"
7 كانون الثاني 2023

أحدث العناوين

إخترنا لکم
قراءة في أجواء الانتخابات التركية والسيناريوهات المقبلة
لماذا لا تنهي الولايات المتحدة احتلالها للأراضي السورية؟
رسالة الاحتجاجات الشعبية اليمنية.. الانذار باستئناف الهجمات العسكرية
ما هي مهمة السوداني في سفره إلى أمريكا؟