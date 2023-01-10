السعودية تسمح بالمعاشرة دون زواج في المملكة!!

وجاء في حساب "الغفيلي" "عدد من المحامين السعوديين يؤكدون لوكالة الأنباء الأسبانية أن السلطات في المملكة مستعدة لتعديل قانون منع المعاشرة دون زواج للوافدين، وأنها لم تعد تتدخل في شؤون الوافدين فيما يخص هذا الأمر!".



يشار إلى أنه كشفت وسائل إعلام أجنبية عن تطور صادم فيما يتعلق بالتوجهات السعودية نحو الإنسلاخ من هويتها الإسلامية والعربية.



وذكرت وكالة الأنباء الإسبانية أن" هناك توجه في السعودية لتعديل القوانين السارية بما يسمح بالمعاشرة دون زواج في المملكة".



ونقلت وكالة الأنباء الإسبانية عن" محامين سعوديين قولهم إن السلطات السعودية لم تعد تتدخل في الحالة الزوجية للوافدين بالرغم من أن القانون يمنع المعاشرة دون زواج، وهي مستعدة لتعديل القانون الخاص بذلك."



وكان أثار انتقال نجم كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى نادي النصر في السعودية، إشكالية طرحتها وكالة الأنباء الإسبانية EFE، بشأن كيفية سكنه مع حبيبته وأم أبنائه الخمسة جورجينا رودريغيز من دون عقد زواج في دولة تعتبر قوانينها أن المعاشرة خارج الزواج تعد جريمة زنا.