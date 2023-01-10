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الثلاثاء 10 كانون الثاني 2023 ساعة 16:43

غريب آبادي: مطاردة المتورطين في قضية اغتيال الشهيد سليماني مستمرة

غريب آبادي: مطاردة المتورطين في قضية اغتيال الشهيد سليماني مستمرة
وعقد الإجتماع الرابع للجنة التحقيق المشتركة بين إيران والعراق في جريمة اغتيال "الشهيد قاسم سليماني" و"أبو مهدي المهندس"، أمس الاثنين في طهران.

وأضاف غريب آبادي، اليوم الثلاثاء: في هذه الجولة من المحادثات، تم تبادل مجموعة أخرى من الوثائق والتقارير المتوفرة حديثا حول هذه الجريمة، بين الهيئة القضائية الايرانية ونظيرتها العراقية وقرر أن ينظر الطرفان في هذه الوثائق في سياق إجراءاتهما القضائية.

وأشار إلى أن التحقيقات الأولية مع بعض المتهمين في هذه القضية قد اكتملت، مؤكدا على نية الطرفين لاتخاذ القرارات القضائية وقال: اللجنة المشتركة قررت مواصلة تبادل الوثائق والمعلومات الإضافية في الملفات القضائية بين الجانبين، واستكمال التحقيق وإصدار الأحكام القضائية في القضايا المقترحة لهذه الجريمة الإرهابية بوتيرة سريعة.

وتابع: على الجانبين التعاون في جميع الإجراءات والتدابير الثنائية والدولية بهدف استكمال إجراءات ملاحقة المتورطين ومعاقبتهم.
رقم : 1034734
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