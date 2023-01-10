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الثلاثاء 10 كانون الثاني 2023 ساعة 18:14

الإعلام التركي يتوقع لقاء 'الأسد وأردوغان' في هذا الموعد..

الإعلام التركي يتوقع لقاء
وأوضحت الصحيفة التركية نقلا عن مصادر مطلعة، أن الرئيسين التركي رجب طيب أردوغان، والسوري بشار الأسد، سيلتقيان في المرحلة الثالثة من عملية التهدئة الجارية بين البلدين، نتيجة توتر الأوضاع في الشمال السوري.

وصرح الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، في وقت سابق، بأن تركيا تريد تحقيق التهدئة بين أنقرة ودمشق في أسرع وقت ممكن، ولم يستبعد إمكانية لقائه بالأسد، مشيرا إلى أنه لا وجود للضغائن في السياسة.

من جهته أفاد نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف، بأن موسكو لا تفرض وساطتها بين أنقرة ودمشق، ولكن إن طلب منها الوساطة، فهي ستستضيف اللقاء بين سوريا وتركيا في أراضيها.

وفي شهر ديسمبر، استضافت موسكو محادثات ثلاثية بين وزراء دفاع روسيا، وسوريا، وتركيا، لمناقشة سبل حل الأزمة السورية، وتعد هذه المحادثات الأولى بين أنقرة ودمشق منذ 11 عاما.
مصدر : وكالات
رقم : 1034754
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