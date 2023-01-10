مقتل 3 أشخاص بأمطار السعودية

ووفق هيئة الدفاع المدني السعودي، عبر تويتر، فإن فرقها في وادي الحائر جنوبي الرياض والمدينة المنورة وعسير انتشلت 3 أشخاص غرقى، الأول، اليوم الثلاثاء، في سيل بوادي الحائر، والثاني في تجمع لمياه الأمطار بالمدينة، والثالث في مستنقع مائي بوادي ذهبان مساء أمس الاثنين، بينما استطاعت فرق الدفاع المدني في منطقة القصيم إنقاذ "شخصين احتجزا في سيل بأحد الأودية"، وفق الهيئة.



أما في سلطنة عمان، فقالت وكالة الأنباء الرسمية إن "خرائط الطقس وضحت احتمال تأثر أجواء شمال سلطنة عمان بأخدود من منخفض جوي، ابتداء من الثلاثاء وحتى الخميس".



ودعت هيئة الطيران المدني العمانية "المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر أثناء هطول الأمطار وجريان الأودية، وتدني الرؤية الأفقية، والتأكد من حالة البحر قبل ارتياده".



وخلال الأيام الماضية، شهدت دول عربية ظروف طقس، أبرزها سقوط ثلوج في أنحاء من الأردن، ومصر وبصورة غير معتادة في العاصمة القاهرة ومنطقة العاشر من رمضان القريبة منها.