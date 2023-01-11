الصفحة الرئيسية
0
الأربعاء 11 كانون الثاني 2023 ساعة 11:51

السوداني يؤكد على العلاقات الإيرانية العراقية

السوداني يؤكد على العلاقات الإيرانية العراقية
وقال السوداني: "إيران داعمة للعملية السياسية منذ التغيير عام 2003 وساعدت العراق في حربه على عصابات "داعش" الإرهابية"، مشيرا إلى أن العلاقات بين البلدين تجري ضمن إدارة التعاون والدعم بعيدا عن التدخل في الشأن الداخلي".

وأعلن السوداني: "سنزور ألمانيا في سياق العلاقات التاريخية بين العراق وألمانيا وسنحرص من خلال هذه الزيارة على تعزيز آفاق التعاون والشراكة الاقتصادية، فضلا عن الملفات الأخرى التي تتعلق بالتنمية البشرية ومعالجة التغيرات المناخية واستمرار التعاون الأمني وكذلك القضايا الإنسانية الأخرى"، حسبما ذكرت الوكالة الرسمية العراقية (واع)، اليوم الثلاثاء.

وأضاف رئيس الوزراء العراقي: "سنناقش كذلك مبادرات وأفكار، تم بحثها من خلال الحكومة العراقية ومستشاريها مع السفارة الألمانية في بغداد، بشأن استثمار الغاز وتعزيز وجود الشركات الألمانية الاستثمارية في العراق"، مشيرا إلى أن شركة "سيمنز" الألمانية تعمل في قطاع الكهرباء وهذه القضايا ستحظى بالأولوية من خلال زيارتنا إلى ألمانيا.

وعن التعاون مع برلين في ملف الطاقة، قال السوداني: "بحكم إمكانيات العراق وخططه المستمرة لزيادة إنتاج النفط واستثمار الغاز، فإنه من الممكن تلبية حاجات ألمانيا من الطاقة في ظل الظروف التي تعاني منها السوق عالميا وارتفاع مستوى الطلب الذي أدى إلى زيادة الأسعار"، مشيرا إلى أن العراق يمكنه تلبية احتياجات ألمانيا والسوق العالمي".

وردا على سؤال يتعلق بخطر تنظيم "داعش" الإرهابي وإمكانية عودته، أكد السوداني، أن "عصابات داعش موجودة في سوريا وهناك خلايا موجودة في العراق لكنها لا تستطيع السيطرة على الأرض أو احتلال مدينة أو منطقة".

وتابع: "هذا الفكر يحتاج معالجات لفترة زمنية طويلة، وجهودنا مستمرة في متابعة هذه الخلايا واتخاذ الإجراءات القانونية بحقها"، مشيرا إلى أن استقرار الوضع في سوريا سوف ينهي وجود عصابات "داعش" الإرهابية.
مصدر : وكالات
رقم : 1034830
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
السيدة الزهراء في واقع المرأة اليمنية المسلمة
السيدة الزهراء في واقع المرأة اليمنية المسلمة
أمريكا تضبط "أسلحة إستراتيجية" مرسلة لليمن على متن "سفينة تتحرك بالذكاء الإصطناعي"
أمريكا تضبط "أسلحة إستراتيجية" مرسلة لليمن على متن "سفينة تتحرك بالذكاء الإصطناعي"
11 كانون الثاني 2023
اللاجئون في تركيا ضحية الصراع الانتخابي
اللاجئون في تركيا ضحية الصراع الانتخابي
11 كانون الثاني 2023
الموقع القوي لمحور المقاومة في قائمة الجيوش القوية لغرب آسيا
الموقع القوي لمحور المقاومة في قائمة الجيوش القوية لغرب آسيا
11 كانون الثاني 2023
صراع من أجل كرسي ولي العهد في البحرين.. هل سنشهد سيناريو سعودي آخر؟
صراع من أجل كرسي ولي العهد في البحرين.. هل سنشهد سيناريو سعودي آخر؟
11 كانون الثاني 2023
‘‘إسرائيل‘‘ وفشلها الذريع في الضفة الغربية.. انعكاسات ذلك؟
‘‘إسرائيل‘‘ وفشلها الذريع في الضفة الغربية.. انعكاسات ذلك؟
11 كانون الثاني 2023
قراءة في أجواء الانتخابات التركية والسيناريوهات المقبلة
قراءة في أجواء الانتخابات التركية والسيناريوهات المقبلة
10 كانون الثاني 2023
لماذا لا تنهي الولايات المتحدة احتلالها للأراضي السورية؟
لماذا لا تنهي الولايات المتحدة احتلالها للأراضي السورية؟
10 كانون الثاني 2023
رسالة الاحتجاجات الشعبية اليمنية.. الانذار باستئناف الهجمات العسكرية
رسالة الاحتجاجات الشعبية اليمنية.. الانذار باستئناف الهجمات العسكرية
10 كانون الثاني 2023
ما هي مهمة السوداني في سفره إلى أمريكا؟
ما هي مهمة السوداني في سفره إلى أمريكا؟
10 كانون الثاني 2023
عرقلة أمريكية لانتخاب رئيس للبنان.. والمسؤولية على حزب الله
عرقلة أمريكية لانتخاب رئيس للبنان.. والمسؤولية على حزب الله
10 كانون الثاني 2023
بالصور.. قائد الثورة الإسلامية يلتقي حشدا من أهالي قم
بالصور.. قائد الثورة الإسلامية يلتقي حشدا من أهالي قم
9 كانون الثاني 2023
السعودية وقضية اختراق ‘‘ويكيبيديا‘‘.. التفاصيل والأسرار؟
السعودية وقضية اختراق ‘‘ويكيبيديا‘‘.. التفاصيل والأسرار؟
9 كانون الثاني 2023

أحدث العناوين

إخترنا لکم
الموقع القوي لمحور المقاومة في قائمة الجيوش القوية لغرب آسيا
صراع من أجل كرسي ولي العهد في البحرين.. هل سنشهد سيناريو سعودي آخر؟
‘‘إسرائيل‘‘ وفشلها الذريع في الضفة الغربية.. انعكاسات ذلك؟
قراءة في أجواء الانتخابات التركية والسيناريوهات المقبلة