فلسطين.. اصابة مقاوم بالضفة المحتلة

اسلام تايمز (فلسطين) - فشلت قوات العدو الاسرائيلي ،فجر الأربعاء، في اعتقال أحد الفلسطينيين من مخيم نابلس بالضفة المحتلة، وذلك بعد اقتحامها منزل المقاوم وسط تبادل لإطلاق النار مع المقاومين من “كتيبة نابلس”، مما أوقع إصابة خطيرة في صفوف المقاومين.