جلسة مباحثة نيابية بين بغداد وعَمان

وذكر المكتب الإعلامي، لرئيس مجلس النواب العراقي أنه "رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي ونظيره الأردني أحمد الصفدي ترأسا جلسة مباحثات بين رؤساء الكتل النيابية العراقية والوفد النيابي الأردني في قاعة مجلس النواب العراقي".



وفي وقت سابق من اليوم، استقبل رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، نظيره الأردني أحمد الصفدي في مبنى البرلمان.



وذكر مكتب رئيس مجلس النواب في بيان، أن "رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي استقبل صباح اليوم، رئيس مجلس النواب الأردني أحمد الصفدي والوفد النيابي المرافق له في مبنى المجلس وسط العاصمة بغداد".



يذكر، أن رئيس مجلس النواب الأردني أحمد الصفدي وصل إلى بغداد أمس، على رأس وفد نيابي لبحث تعزيز التعاون البرلماني بين العراق والأردن لما فيه خدمة القضايا المشتركة.